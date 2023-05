Umbau bei Rewe im Ruhrgebiet! In Bottrop an der Horster Straße entsteht eine Filiale mit Ruhrpott-Charme – passend zur Geschichte der Stadt.

„Mehr Ruhrgebiet geht nicht“, sagt die Geschäftsführerin der Rewe-Filiale direkt am Tetraeder. Und wer an Pott denkt, der denkt natürlich gleich an Bergbau.

Rewe im Ruhrgebiet mit Neuheit – Kunden werden staunen

Ein Supermarkt im Bergbau-Stil, davon träumt Kathrin Gödecke, die seit 2017 Geschäftsführerin zweier Rewe-Filialen in Bottrop und Kirchhellen ist. Und die Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses erfüllt sich nun diesen Traum. Die Umbauarbeiten an der Horster Straße haben bereits begonnen.

Auch interessant: Rewe bietet Click & Collect an – doch Kunden finden entscheidenden Haken

Seit Dienstag (30. Mai) ist die Filiale für circa zwei Wochen geschlossen. Wenn sie am Montag (12. Juni) um 7 Uhr wieder eröffnet, können die Kunden Augen machen. Kauenkörbe von der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop sollen dann von der Decke hängen. In diesen haben Bergbauer ihre Alltagskleidung nach dem Wechsel in die Arbeitsmontur aufbewahrt.

Rewe im Ruhrgebiet: „Jupps Bude“ kommt

Die Service-Kasse für Tabakwaren und Spirituosen soll „Jupps Bude“ heißen. „Es wird aussehen, als stünde die Kassiererin in der Bude“, verrät Gödecke vorab. Auch eine heilige Barbara – Schutzpatronin der Bergleute – soll im Geschäft stehen. „Wir hatten für die Gestaltung mit vielen Bergleuten Kontakt“, erklärt die Geschäftsführerin.

Mehr News:

Dann gibt es auch noch Uniformen für die Mitarbeiter aus recycelter Bergmannskleidung. Die Angestellten werden sogar explizit dazu angehalten, Ruhrgebiets-Deutsch und kein Hochdeutsch zu sprechen. Doch nicht nur Bergbau, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit soll hier großgeschrieben werden. Mit LED-Beleuchtung und neuester Kühltechnik will der Supermarkt Kohlenstoffdioxid (CO2) einsparen.

Was die Geschäftsführerin so eng mit dem Ruhrgebiet verbindet, erfährst du im Artikel von der „WAZ“.