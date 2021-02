Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Rewe in NRW: Kundin lässt sich nachts einschließen – was sie dann heimlich macht, bringt sie ins Krankenhaus

Na, DAS war ja mal eine „Kracher-Idee“...

Rewe ist durchaus ein äußerst beliebter Supermarkt. Aber dass man da gleich die Nacht verbringen muss – genau das hat eine junge Frau (21) aus Köln in Wegberg (NRW) gemacht. Mit heftigen Folgen!

Denn sie ist am Mittwochabend nach Ladenschluss einfach unentdeckt im Rewe-Markt in Arsbeck (NRW) geblieben. Laut Polizei habe sich die „offensichtlich verwirrte“ Frau bewusst in den Rewe-Räumen einschließen lassen. Die Mitarbeiter hatten sie offenbar nach Ladenschluss nicht bemerkt.

Ja, Rewe ist beliebt. Aber dass man da gleich über Nacht bleibt... (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Jürgen Held

Im Laufe der Nacht soll sich die Frau dann mehrere Dosen Haarspray aus den Regalen genommen haben, ist dann zur Damentoilette gegangen und hat die verschiedenen Spraydosen dort entleert.

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

Bemerkt wurde die Frau erst von einer Mitarbeiterin, die gegen 4.30 Uhr zur Arbeit gekommen ist und sofort die Polizei alarmiert hat. Die Kölnerin ist mit einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Hintergründe der irren Aktion ist noch Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. (mg)

