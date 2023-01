Rewe in NRW trifft drastische Entscheidung – Kunden fallen vom Glauben ab

Am Donnerstag (29. Dezember) geht es bei Rewe, Aldi und Co. in NRW rund. Seit den frühen Morgenstunden können sich die Kunden bei Supermärkten, Discountern und Baumärkten mit Silvester-Feuerwerk eindecken. Direkt nach dem Verkaufsstart waren schon zahlreiche Menschen in NRW heiß auf Böller und Raketen.

Nach Jahren des Böllerverbots möchten viele Menschen scheinbar Einiges nachholen. Den Händlern winken deshalb trotz der inflationsbedingten Krise ordentliche Silvester-Umsätze. Umso überraschender ist die Entscheidung eines Rewe-Markts in Dorsten.

Rewe in NRW verzichtet auf Feuerwerksverkauf

Es ist ein Millionengeschäft. Nach der Corona-Zwangspause greifen die Deutschen wieder tief in die Tasche, um das Jahr an Silvester mit einem Knall zu verabschieden. Doch schon seit Jahren steht die Böllerei in der Kritik. So haben einige Verbände und auch Städte wie Essen und Gelsenkirchen in diesem Jahr an ihre Bürger appelliert, auf Feuerwerk zu verzichten. Böller und Raketen würden die Umwelt verschmutzen und könnten bei Tieren und auch bei Menschen mit Kriegserfahrung Angst auslösen.

Aus solchen Beweggründen hat sich der Filialleiter des Rewe-Markts Kornhof in Dorsten dazu entschieden, in diesem Jahr keine Pyrotechnik anzubieten. „Wir verzichten 2022 zugunsten der Natur und Rücksicht auf die Tiere auf Umsatz und verkaufen keine Feuerwerksartikel“, heißt es auf einem Plakat im Supermarkt. Im Gespräch mit DER WESTEN teilte der Marktleiter mit, dass es sich dabei um eine persönliche Entscheidung handelt, die er unabhängig vom Konzern getroffen hat. In vielen anderen Rewe-Supermärkten können Kunden also Raketen und Böller kaufen.

Kunden reiben sich die Augen

Das bestätigt auch ein Sprecher des Unternehmens: „Als Genossenschaft stellen wir es unseren selbstständigen REWE-Kaufleuten selbstverständlich frei, ob sie in ihren Supermärkten Silvesterfeuerwerk verkaufen möchten oder nicht.“ Jeder Marktleiter könne die Entscheidung auf seine Weise kommunizieren.

Die Entscheidung des Dorstener Händlers wird im Netz von Tierfreunden gefeiert: „Das gibt’s ja nicht. Mega!!“, schreibt eine in einer lokalen Facebock-Gruppe. Eine andere findet: „Müssten viel mehr Geschäfte geben, die das machen. Respekt und Danke an den großen Rewe-Markt in Dorsten.“