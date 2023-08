Rewe in NRW: Aufschrei bei den Kunden – jetzt fehlen DIESE Produkte im Regal

Spätestens seit Corona kann uns als Kunden doch kein leeres Supermarktregal mehr schocken. Oder doch? Gerade in unserem schönen und bevölkerungsreichsten Bundesland werden jetzt beliebte Produkte richtig knapp – vor allem bei Rewe in NRW.

In welchem Regal es momentan sehr düster aussieht und was Rewe dazu zu sagen hat, liest du bei uns.

Rewe in NRW hat eine Botschaft für die Kunden

Sie gehören zu den Klassikern in fast jedem Einkaufswagen: Milchprodukte wie frische Milch, Käse, Joghurt und Co. Es gibt sie normalerweise in Hülle und Fülle in den Supermarktregalen, von verschiedensten Marken und in allen möglichen Variationen. Doch damit könnte jetzt Schluss sein!

Vor allem Rewe in NRW beklagt, dass Milchprodukte derzeit echte Mangelware wären, berichtet „wa.de“. Somit stehen wohl auch immer mehr Kunden vor leeren Regalen. Der beliebte Supermarkt benennt aber auch ganz klar einen Schuldigen für die Misere: die Gewerkschaft Verdi. Deren Streik im Lebensmitteleinzelhandel stecke hinter den fehlenden Produkten. Daher ist auf einem Schild bei Rewe in NRW jetzt Folgendes zu lesen: „Derzeit bestreikt Verdi den Lebensmitteleinzelhandel in NRW. Aufgrund dessen kann es aktuell leider zu Fehlartikeln im Sortiment kommen.“ Da derzeit die Tarifgespräche ins Stocken geraten sind, heißt es auf dem Schild weiter: „Wir bedauern das sehr, da der Gewerkschaft ein attraktives Angebot vorliegt. Wir bitten dich, auf Alternativartikel in unserem Sortiment zurückzugreifen.“

Verdi sieht das anscheinend anders

Wie so oft können sich auch hier Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht gerade schnell einigen – zum Leidwesen der Kunden von Rewe in NRW.

Erst vor Kurzem hat Verdi zu neuen Streiks im Groß- und Außenhandel aufgerufen. Der Plan: Sie wollen den Druck auf die gegnerische Seite noch erhöhen. Mal schauen, wie lange sich das nun zieht und die Kunden vor leeren Regalen stehen müssen.

