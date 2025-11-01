Kunden betreten Rewe in NRW – plötzlich werden sie von Robotern bedient

Du hast es eilig, möchtest aber auf frisch zubereitetes Essen nicht verzichten? Die Klassiker aus der Kühltheke sind dir zu langweilig und du träumst von einer Lösung, die dir leckere Gerichte in wenigen Minuten auf den Teller zaubert? Genau hier kommt Rewe ins Spiel.

In ausgewählten Märkten in NRW setzt das Unternehmen jetzt auf einen vollautomatischen Koch-Roboter, der dich mit Bowls, Pasta, Currys und sogar Süßspeisen versorgt – und das ganz ohne Wartezeit an der Kasse. Die Preise für eine Mahlzeit sollen bei 3,49 Euro beginnen und bis zu 6,99 Euro gehen. Innovation, die schmeckt, und gleichzeitig dazu beiträgt, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

Innovative Essenszubereitung bei Rewe in NRW

Im ersten Testmarkt in Düsseldorf-Heerdt hat die Technologie bereits ihren Platz gefunden, hier läuft die Pilotphase seit Oktober für sechs Monate, wie die Lebensmittel Praxis berichtet. Ein zweiter Markt in Düsseldorf-Rath soll ab November folgen, während Anfang 2026 ein weiterer Roboter im Rewe-Center Bonn-Beuel startet. Kooperationspartner hinter dem System ist das deutsche Technologieunternehmen Circus Group.

Die Bedienung ist kinderleicht: Kunden wählen ihre Mahlzeit am Touchscreen. Nach der Zahlung startet der Roboter mit der Zubereitung – vom Rösten bis zum Garen. Nach wenigen Minuten erhalten die Käufer ihr Gericht. Das geschlossene Gerät schützt die Zutaten vor äußeren Einflüssen und überwacht alle Schritte dank moderner Sensoren, sogar die Hygienevorschriften dokumentiert das System automatisch.

Flexibler Speiseplan dank KI bei Rewe

Die KI gestützte Technologie bietet noch mehr als schnelle Zubereitung: Die Rewe-Roboter in NRW können flexibel auf Veränderungen reagieren. Neue Rezeptideen und saisonale Zutaten lassen sich problemlos abbilden. Zudem errechnet das System den Bedarf und trägt so dazu bei, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.

Lars Klein, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Region West, sagt: „Mit dem Einsatz vollautonomer KI-Roboter zeigen wir, wie Lebensmittelhandel heute Innovation denken muss: nah an den Bedürfnissen der Kund:innen, technologisch führend und immer mit höchstem Qualitätsanspruch.“

Weitere Meldungen:

Auch Circus-Gründer Nikolas Bullwinkel lobt die einfache Integration der Technologie in das Handelsumfeld. „Unsere KI-Robotik Technologie lässt sich nahtlos in bestehende Handelsumgebungen integrieren und schafft so den ersten realen Berührungspunkt mit Robotik im Alltag der Endkunden.“

Wer die KI-Küche außerhalb von Rewe testen möchte, kann das ab Dezember an einer Tankstelle tun. Dort wird ein weiterer Roboter Döner und Mangal-Gerichte anbieten, wie Rewe West gegenüber der Lebensmittel Praxis bestätigte.