Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Rewe in NRW: Kunden ärgern sich über DIESE neue Corona-Regel – so reagiert das Unternehmen

Eine neue Regelung treibt manchen Supermarkt-Kunden an den Rand der Verzweiflung - so auch in einem Markt von Rewe in NRW.

Es geht um vorgegebene Corona-Maßnahmen bei Rewe in NRW, Einkaufswagen, Kinderwagen und eine ganze Menge Frust. Aber eins nach dem anderen.

Rewe in NRW: Der ewige Einkaufswagen-Frust

In ganz Deutschland müssen Kunden bei vielen Supermärkten und Discountern schon seit einiger Zeit auf jeden Fall einen Einkaufswagen nehmen, wenn sie die Läden betreten wollen. Dadurch wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Märkten nachhalten, wie viele Kundinnen und Kunden sich gerade im Laden befinden.

Geschäfte dürfen während der Corona-Pandemie nur eine bestimmte Anzahl von Kunden pro Quadratmeter Ladenfläche in ihre Märkte lassen. Das gilt auch für Rewe in NRW.

Problematisch wird es, wenn Kunden mit einem Kinderwagen einkaufen wollen. Neben einem Kinderwagen auch noch einen Einkaufswagen vor sich herzuschieben, ist nun wahrlich alles andere als eine Freude.

Viele Kunden, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind, wollen die Märkte daher ohne Einkaufswagen betreten. Das führt regelmäßig zu Diskussionen mit Mitarbeitern – so auch bei Rewe in NRW.

Rewe: Dortmunder Kunde stinksauer

Auf der Facebook-Seite von Rewe lassen viele Kunden ihrem Unmut freien Lauf. Ein junger Vater aus Dortmund erzählt, wie er seinem 18 Monate alten Sohn einkaufen gehen wollte. „Die Kassiererin wies mich lautstark von der Kasse an, auch einen Einkaufswagen - aufgrund der "Corona-Regeln" – mitzunehmen“, schreibt er.

Und weiter: „Ich machte sie darauf aufmerksam, dass ich auch noch einen Kinderwagen mit Kind steuern müsste. Das war ihr egal.“

Die Rewe-Mitarbeiterin ließ sich auf keine Diskussionen ein und beharrte darauf, dass der junge Vater mit seinem Sohn den Markt verlässt. „Letztlich habe ich den Markt wieder verlassen und werde auch nicht mehr dort einkaufen gehen“, so der Dortmunder entsetzt.

Rewe reagiert

Rewe reagierte prompt: „Wir können deinen Unmut verstehen. Selbstverständlich darfst du mit Kinderwagen und ohne Einkaufswagen im Schlepptau bei uns einkaufen. Unsere Kollegen vor Ort geben ihr Bestes, alle Regelungen konsequent umzusetzen. Wir bedauern, dass es hier zu Missverständnissen gekommen ist. Wende dich das nächste Mal gern an unsere Marktleitung.“