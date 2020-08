Rewe in NRW: Riesige Neuerung an der Kasse! Ab sofort kannst du ...

An der Kasse von Supermärkten kannst du nun auch etwas ganz anderes bezahlen.

Köln. Bei Rewe, dm oder auch real in NRW kannst du jetzt nicht nur deine Lebensmittel oder Kosmetikprodukte kaufen.

An der Kasse von Rewe oder auch dm in NRW kannst du gleich noch etwas bezahlen, das du sonst per Überweisung machen musstest.

Pilotprojekt aus NRW macht jetzt DAS bei Rewe möglich

Denn ein Pilotprojekt der Stadt Köln probiert nun ein neues System zum Bezahlen von Knöllchen aus!

Ja, richtig gelesen: Parksünder können ihre Bußgelder für das Falschparken bequem an der Supermarktkasse bezahlen. Ein Jahr dauert das Projekt vorerst an.

Bußgeldkatalog 2020

Stadt Köln stellte im Jahr 2018 850.000 Knöllchen wegen Falschparkens aus

Parken auf Geh - oder Radwegen kostet 55 Euro

wer länger als eine Stunde dort parkt, zahlt 70 Euro

wer in zweiter Reihe oder auf einem Schwerberhindertenparkplatz parkt, zahlt 55 Euro

teurer wird es dann, wenn durch das Falschparken noch Unfälle passieren

Strafzettel am Supermarkt bezahlen

Die Stadt Köln hat sich mit dem Unternehmen Cash Payment Solutions zusammengetan, bei deren Partnern die Strafzettel bezahlt werden können. Mit dabei unter anderem: Rewe, real, dm, Rossmann, mobilcom debitel und toom Baumärkte.

Auch wenn die Stadt Köln sich das Pilotprojekt auf die Fahne geschrieben hat, machen bundesweit insgesamt 12.000 Einzelhändler mit. Sollte das Konzept funktionieren, könne man sich in Köln auch vorstellen, es auf weitere Bereiche wie zu schnelles Fahren auszuweiten. (fb)