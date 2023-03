Rewe im Ruhrgebiet baut Lieferservice aus – sie können jetzt besonders jubeln

Der Wocheneinkauf lässt sich schwer ohne Auto transportieren oder abends auf der Couch fällt auf, dass noch Milch und Käse für den nächsten Tag fehlen? Das kennt fast jeder! Doch die Supermarktkette Rewe verspricht mit ihrem Lieferdienst Abhilfe – und das neuerdings auch in vielen Ruhrgebiets-Städten.

Mit der Eröffnung eines spezialisierten Lieferservice-Lagers in Bochum können sich Kunden aus dem Ruhrgebiet jetzt auf die bequeme Lieferung ihres Einkaufs freuen. Zum Start punktet Rewe sogar mit kostenfreier Lieferung und einem geringen Mindestbestellwert von 35 Euro. Doch welche Städte können jetzt jubeln?

Rewe im Ruhrgebiet: Diese Städte profitieren vom Service

Lebensmittel online bestellen und bis an die Wohnungstür liefern lassen, das können jetzt auch Rewe-Kunden aus diesen Städten: Bochum, Essen, Oberhausen, Bottrop, Duisburg, Mülheim an der Ruhr, Gelsenkirchen, Dortmund, Witten, Herne, Castrop-Rauxel sowie Hattingen und Herdecke plus Umland.

Qualität und Frische seien laut Rewe während des gesamten Bestellungsprozessen immer gegeben. Die Lieferung erfolgt direkt bis an die Wohnungstür – und das zum Teil schon am Tag der Bestellung. Kunden aus Essen und Bochum können sich in den Abendstunden sogar über eine besonders schnelle Lieferung – innerhalb von zwei Stunden – freuen.

+++ Duisburg: Konkurrenz für Picnic, Flink und Co! DAS macht neuen Lieferdienst so besonders +++

So funktioniert der Lieferservice

Der Bestellvorgang soll laut Rewe ganz einfach funktionieren: Die Kunde gehen auf rewe.de/shop, geben ihre Postleitzahl ein und wählen den „Lieferservice“ aus. Im nächsten Schritt wählt man das Zeitfenster, je nach Verfügbarkeit. Und dann wird der Warenkorb mit allen Lieblingssachen gefüllt.

Mehr News gibt’s hier:

Zum Sortiment gehören unter anderem Obst und Gemüse, Molkereiprodukte sowie Fleischwaren, aber auch Eigenmarken von Rewe, Tiefkühlprodukte und Mehrweggetränke.