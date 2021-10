Rewe, Lidl, Kaufland und Co.: Erwartet dich am Wochenende der Einkaufshorror?

Rewe, Lidl, Kaufland und Co. in NRW: Achtung! HIER droht am Wochenende ein Einkaufshorror

Wer am Wochenende bei Rewe, Lidl, Kaufland und Co. einkaufen will, sollte sich auf Einiges gefasst machen.

Denn verschiedene Faktoren führen dazu, dass vor allem am Freitag und Samstag der Einkauf bei Rewe, Lidl und Co. zum wahren Horror werden kann.

Rewe, Lidl, Kaufland und Co. in NRW: Einkaufhorror vor den Feiertagen?

Jeder der schon einmal kurz vor einem verlängerten Wochenende einkaufen war, weiß wie stressig das ist. Genauso ein Wochenende steht jetzt wieder bevor.

-----------------------------------

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften“ ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020), viele bieten inzwischen einen Lieferservice an

Über die Angebote kannst du dich regelmäßig im Prospekt informieren

Rewe gibt es auch online

-----------------------------------

Am 1. November wird Allerheiligen gefeiert, also bleiben Supermärkte, Drogerien und der restliche Einzelhandel am Montag geschlossen.

Rewe, Lidl, Kaufland und Co. in NRW: Viele werden einkaufen gehen

Dementsprechend hoch wird am Wochenende der Andrang in den Supermärkten sein. Niemand will schließlich am Montag hungrig zuhause sitzen.

Dazu kommt noch, dass die drei Tage gerade am Monatsende liegen. Viele Arbeitnehmer bekommen ihr Gehalt und machen für sich und ihre Familien dann erst einmal die Vorräte für den kommenden Monat voll.

Rewe, Lidl, Kaufland und Co. in NRW: HIERMIT könnte es knapp werden

Wie Chip.de berichtet, könnte es deswegen in dem einen oder anderen Supermarkt an Mehl, Zucker und Butter knapp werden.

---------------------

---------------------

Da Halloween vor der Tür steht, soll das Gleiche für Süßigkeiten gelten. Wenn du also am Wochenende noch etwas brauchst, solltest du viel Geduld mitbringen. (kk)