Rewe in NRW: Die Männer betraten den Supermarkt, dann wurde es brutal. (Symbolbild)

Rewe in NRW: Zwei Kunden gehen in Supermarkt – dann wird es brutal

Meschede. Brutaler Vorfall in NRW!

Zwei Kunden sind am Montagnachmittag in einen Rewe-Markt in NRW gegangen, dann wurde es brutal. Die Situation eskalierte völlig.

Rewe in NRW: Männer betreten Supermarkt, dann wird es brutal

Gegen 17.30 Uhr betraten die beiden Männer den Rewe-Markt auf der Le-Puy-Straße in Meschede (NRW), dann folgten brutale Szenen. Die Männer füllten zunächst einen Rucksack mit Lebensmitteln und wollten das Geschäft dann ohne zu bezahlen verlassen. Das teilte die Polizei am Dienstag in einer Polizeimeldung mit.

Als ein Mitarbeiter sie deshalb ansprach, kam es zu einer Auseinandersetzung. Sie griffen den Mitarbeiter schließlich brutal an, schubsten ihn gegen ein Regal, bevor sie flüchteten. Der Mitarbeiter blieb unverletzt.

----------------------------------

Mehr News:

Rewe in NRW: Mitarbeiter sehen DAS im Laden und sind fassungslos – das hat Konsequenzen für alle Kunden

Kaufland in NRW: Vor dem Kühlregal eskalierte die Situation plötzlich – steckte dahinter eine Falle?

Abellio in NRW: Spekulationen um Ausstieg im Ruhrgebiet – Unternehmen wird deutlich

----------------------------------

Umgehend leitete die Polizei daraufhin eine Fahndung nach den beiden Ladendieben ein. Diese blieb allerdings ohne Erfolg. Deshalb hat die Polizei nun eine Personenbeschreibung der Männer veröffentlicht. Sie werden so beschrieben:

1. Person:

Etwa 20 bis 25 Jahre alt

Kräftige Statur

Helle kurze Haare, hellblaue Augen

Circa 1,80 Meter groß

Weiße Adidas-Jacke mit schwarzen Streifen an den Ärmeln, schwarzer Rucksack, dunkle Schuhe, helle Schutzmaske

2. Person:

Etwa 25 Jahre alt

Schlanke Statur

Circa 1,85 Meter groß

Schwarze Kappe, schwarze Jacke, dunkle Hose, dunkle Schuhe, schwarze Schutzmaske

+++ Essen: Mann angelt in der Ruhr – plötzlich ist er in großer Gefahr +++

Überfall auf Rewe in NRW: Kannst du helfen?

Wenn du Hinweise zu den beiden gesuchten Männern geben kannst, melde dich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0291 - 90 200. (nk)