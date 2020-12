Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Rewe in NRW: Wegen Corona – in diesem Supermarkt sitzt jetzt ein Schlagersänger an der Kasse

Herzogenrath. Das Jahr 2020 und vor allem die Corona-Pandemie haben für viele Menschen in NRW jobtechnisch eine Umorientierung bedeutet. Gerade Leute, die sonst in der Eventbranche tätig sind, konnten ihre Berufe kaum ausüben. Auch berühmte Schlagersänger waren davor nicht gefeit.

Einer der beliebten deutschen Schlagerstars hat deshalb jetzt einen Job bei einem Rewe in NRW angenommen. Wenn ihn seine Fans an der Kasse erkennen, gibt er gerne auch mal ein privates Ständchen.

Rewe in NRW: Schlagerständchen an der Supermarktkasse

Bei dem Schlagersänger, den es jetzt in einen Rewe-Supermarkt verschlagen hat, handelt es sich um Andy Andress. Der 36-Jährige war vor Corona nicht nur Sänger, sondern auch Moderator und Organisator von großen Familienevents. Die Veranstaltungen, die er regelmäßig an Sonntagen auf Rewe-Parkplätzen veranstaltete, verzeichneten meist Besucherzahlen von bis zu 3.000 Gästen.

--------------------

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften" ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

Rund 140.000 Mitarbeiter sind bei Rewe beschäftigt

--------------------

Doch durch Corona ist diese Form des Broterwerbs für Andy Andress momentan nicht möglich. Aber der Schlagersänger ist kein Kind von Traurigkeit und ließ seinen Kopf nicht lange hängen. Er nutzte seine Kontakte zu Rewe und bekam eine neue Aufgabe.

Bei Kaufmann Guido Schuck, bekam er einen neuen Job in seinem Rewe-Markt in Herzogenrath. Zunächst sollte der Schlagersänger eigentlich in Teilzeit Lieferungen ausfahren, doch schon bald ergatterte er schon eine Vollzeitstelle. Jetzt kann man den 36-Jährigen in dem Supermarkt zwischen Obst und Gemüse oder auch mal an der Kasse finden.

Auf Instagram teilt der Sänger seine Rewe-Geschichte mit seinen Fans.

Doch die Verbindung zu seinen Schlagerfans bleibt Andy. Wenn er an der Kasse erkannt wird, gibt es auch mal ein privates Ständchen für die Kunden des Rewe-Markts. Nach Corona will der Performer seine Family-Events natürlich wieder stattfinden lassen. (cm)