Rewe in NRW: Mitarbeiter sehen DAS im Laden und sind fassungslos – das hat Konsequenzen für alle Kunden

NRW. Während des Corona-Lockdowns im Frühling kauften die Menschen plötzlich massenweise in den Supermärkten ein, als stünde eine Lebensmittel- und Hygieneknappheit bevor. Und auch jetzt, zum erneuten Anstieg der Corona-Zahlen, lässt sich wieder ein ungewöhnliches Einkaufsverhalten in den Supermärkten erkennen.

Aber Rewe in NRW hat nun bereits auf das Verhalten seiner Kunden reagiert. Als Mitarbeiter eine Beobachtung im Laden sahen, waren sie schließlich fassungslos. Die Konsequenzen werden alle Kunden zu spüren bekommen.

Wer fortan bei Rewe in Krefeld (NRW) einkaufen geht, der wird schnell merken, dass lange nicht mehr alles wie zuvor ist. Denn das Verkaufsregal, in dem Kunden eigentlich Toiletten- und Küchenpapier finden, ist komplett leer!

Das einzige, was Kunden dort nunmehr vorfinden, ist ein DIN A4-Zettel mit folgender Notiz des Rewe-Marketes: „Leider haben wir nichts dazu gelernt und deswegen gibt's wieder pro Einkauf nur eine Packung Toilettenpapier und eine Packung Küchenrolle.“

Die Aussagen sind klar. Und so schreibt Rewe bei Facebook lediglich bloß noch zu zwei veröffentlichten Fotos des Verkaufsregals: „Hallo zusammen, ich glaube, da brauche ich nicht viel dazu zu sagen.“

Kunden trauen ihren Augen nicht

Während offenbar nicht wenige Kunden wieder Toiletten- und Küchenpapier zu Hause hamstern, zeigen andere Kunden Verständnis für die Reaktion des Rewe-Marktes. Sie schreiben zum Beispiel:

„Habe ich was verpasst? Corona ist doch eigentlich keine Darmkrankheit und verursacht doch keine dauerhaften Durchfälle. Ich wünsche euch gute Nerven und ein dickes Fell. Ihr seid klasse.“

„Wahnsinn. Nach den ersten Hamsterkäufen im Frühjahr, bei denen wir als kleiner Kiosk unseren älteren Stammkunden mit 2,5 Paletten Klopapier ausgeholfen haben, dachte ich, käme es nicht noch mal zu dieser Situation; erschreckend, dass Menschen nicht dazulernen.“

„Wünsche euch echt starke Nerven. Alles verrückt.“

„Traurig, dass zu solchen Mitteln gegriffen werden muss, weil die Bürger es nicht verstehen.“

„Ohne Worte...“

Die eingeleiteten Konsequenzen von Rewe finden einige Kunden also durchaus angepasst, wohingegen die durch Hamsterkäufe verursachte reduzierte Auswahl von Toiletten- und Küchenpapier die Kunden sicherlich ärgern dürfte.

Denn nach dem übertriebenen Kauf von Klopapier während des ersten Lockdowns wurde eigentlich jedem klar, dass Toiletten- und Küchenpapier in ausreichenden Mengen in den Supermärkten verfügbar ist. Außerdem bleibt der Papierbedarf auch während eines Lockdowns gleich. Bleibt also zu hoffen, dass die Konsequenzen des Rewe-Marktes seinen Kunden nun endlich zu denken geben.