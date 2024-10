Rewe in NRW muss Kontrolleure einstellen – diese Kunden sind schuld

An der Selbstbedienungskasse (SB-Kasse) geht es schneller – dumm nur, wenn diese nicht benutzt werden können. In einer Rewe-Filiale in NRW ist das jetzt ziemlich häufig der Fall. Es muss immer ein Kontrolleur an den Kassen anwesend sein – und schuld sind ganz bestimmte Kunden.

In der Innenstadt von Hagen (NRW) muss in einem Rewe-Markt ein Mitarbeiter die SB-Kassen beaufsichtigen. Kann das nicht gewährleistet werden, müssen die Kassen deswegen sogar schließen. Dabei sollen die SB-Kassen doch eigentlich dazu beitragen, dass die Mitarbeiter entlastet und weniger Personal benötigt wird.

Rewe in NRW muss seine SB-Kassen immer öfters vorübergehend schließen

„Die Anweisung kommt aus der Zentrale und gilt für alle Läden“, verriet eine Verkäuferin gegenüber der „Westfalen Post“. „Unsere Personaldecke ist eh knapp, da können wir doch nicht noch eine Kraft entbehren, die sich als Wachhund hinter der SB-Kassenzone platziert“, betont die Mitarbeiterin weiterhin.

Dass Rewe jetzt Kontrolleure oder Aufsichten an den SB-Kassen aufstellen muss, liegt natürlich unter anderem daran, dass nicht alle Artikel aus dem Einkaufskorb gewissenhaft von jedem Kunden gescannt werden. Ladendiebstahl ist ein großes Thema – aber auch nicht das einzige Problem.

Rewe in NRW: Das Problem mit dem Alkohol an den SB-Kassen

Denn wird zum Beispiel Alkohol an den Self-Scanning-Kassen verkauft, muss erst eine Freigabe durch eine Kassiererin erfolgen. Bedeutet: Eine Kassenkraft muss die herkömmliche Bedienkasse verlassen und den Alkohol für den Kunden freigeben – und das sorgt natürlich für reichlich Unmut bei den Kunden, die dann in der anderen Schlange wartend zurückgelassen werden.

