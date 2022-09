Rewe in NRW: Erste Filiale führt vegane Fleischtheke ein – mit dieser Auswahl

Änderung mit Symbolwirkung bei Rewe in NRW! Eine Filiale in Kaarst geht jetzt mit der Zeit und bietet Kunden an der Fleischtheke nicht nur tierische Produkte an.

Neben der altbekannten Fleischtheke gibt es in diesem Rewe nun auch eine vegane Fleischtheke.

Rewe in NRW: Das kann die vegane Fleischtheke

Der Rewe-Markt in Kaarst in NRW hat den besonderen Schritt selbst auf Instagram öffentlich gemacht. Inhaber Thomas Röttcher ließ einen Teil der regulären Fleischtheke umbauen, bietet in dem rein veganen Teil 34 Produkte an. Neben veganem Hack, veganen Brautwürsten oder Grillspießen, veganem Steak und veganer Salami können die Kunden dort auch Rezepte und Bücher zum Thema Veganismus kaufen.

„Es gibt bei uns jetzt auch eine vegane Bedienungstheke, Kunden und Mitarbeiter sind begeistert“, heißt es auf Instagram zu dem neuen Angebot.

Rewe in NRW: Das steckt hinter der Änderung

„Ich habe vor geraumer Zeit begonnen, mich immer mehr mit der Ernährung zu beschäftigen, statt einfach nur Lebensmittel zu verkaufen, da ich überzeugt bin, dass die Kunden aufgeklärter sind und immer mehr auf gesündere Ernährung achte“, erklärt Thomas Röttcher, Geschäftsführer des Rewe-Marktes in Kaarst laut „Vegan-News„.

Bereits im letzten Jahr wurde das vegane Sortiment in der Filiale ausgebaut, der Umsatz im veganen Bereich steigerte sich daraufhin um 45 Prozent im Vergleich zu Vorjahr.

Nun also die vegane Fleischtheke, für dessen Bedienung die Rewe-Mitarbeiter sogar speziell geschult wurden und die auf Instagram gefeiert und gelobt wird. Bleibt zu hoffen, dass andere Rewe-Märkte dem Beispiel in NRW folgen werden.

