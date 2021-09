Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Rewe, Edeka, Aldi, Lidl & Co in NRW: Einkaufen ohne Wagen? Es gibt neue Regeln!

Jeder kennt es: Der Einkauf bei Rewe, Edeka, Aldi, Lidl und Co. endet häufig damit, dass man in einer langen Schlange an der Kasse warten muss.

In Corona-Zeiten ist dann auch noch ein Einkaufswagen nötig, um überhaupt noch bei Rewe, Edeka, Aldi, Lidl und Co. hereinzukommen. Doch die sind oft schon vergriffen.

Die Regelung hat ihren Grund. Die Einkaufswagen sind abgezählt, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Geschäft sind. Jetzt die Neuerung!

Bei Rewe, Edeka, Aldi, Lidl & Co könnte ein Einkauf bald ohne Einkaufwagen möglich sein. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Wassilis Aswestopoulos

Rewe, Edeka, Aldi, Lidl & Co: Wagen oder Korb bald nicht mehr notwendig

Eventuell brauchst du demnächst für deinen Einkauf bei Rewe, Edeka, Aldi, Lidl und Co. keinen Einkaufswagen mehr. Die neue Coronaschutzverordnung für NRW könnte das jetzt möglich machen.

Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Co.: Bald stehen Änderungen in den Supermärkten an. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Waldmüller

Erstmal vorneweg: Die Maskenpflicht für das Einkaufen im Supermarkt bleibt natürlich weiterhin bestehen. Doch es gibt eine neue Coronaschutzverordnung für NRW, die vorläufig bis zum 17. September aktiv sein wird.

Das ist Rewe:

Rewe wurde 1927 in Köln gegründet

Damals schlossen sich 17 Einkaufsgenossenschaften zusammen

Der Name leitet sich von „Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften“ ab

Es gibt rund 3.300 Rewe-Filialen (Stand 2020)

Rund 140.000 Menschen arbeiten bei Rewe

Der Supermarkt-Riese hat seinen Sitz in Köln

Für den Einzelhandel ändert sich eine zentrale Sache: Es gibt keine strikte Begrenzung der Personenanzahl in den Geschäften mehr.

Es muss lediglich weiterhin der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern gewährleistet werden. Die Umsetzung dieser Regel ist dem Einzelhandel jedoch selbst überlassen, berichtet der Soester Anzeiger. Einige Supermärkte verzichten bereits auf das Vorschreiben eines Einkaufswagens oder -Korbes.

Doch du solltest dich nicht zu schnell freuen. Wenn die Supermärkte selber darüber entscheiden können, dann werden nicht automatisch alle die Einkaufswagenpflicht abschaffen. Deshalb solltest du bei deinem nächsten Einkauf genau hinschauen, ob nicht doch ein entsprechendes Hinweisschild am Eingang steht oder hängt.

Bei Edeka hat sich kürzlich ein Kunde tierisch aufgeregt, als er ein neues Parkplatz-Schild entdeckte. Darum geht's >>> (mbo)

