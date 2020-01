In Remscheid ist am Samstagabend in einer Tierhandlung ein Feuer ausgebrochen.

Remscheid: Feuer-Hölle in Zoohandlung – zahlreiche Tiere sterben in Flammen – DAS war die Brandursache

Remscheid. Großeinsatz in Remscheid. Dort ist am späten Samstagabend in einer Zoohandlung ein großes Feuer ausgebrochen. Nicht alle Tiere haben dabei überlebt. Am Dienstag teilte die Polizei die Brandursache mit.

Nachdem an Silvester durch einen Brand Affenhaus des Krefelder Zoos 30 Tiere ums Leben kamen, sind nun im Zoo-Markt Koonen in Remscheid (NRW) erneut Tiere Opfer der Flammen geworden.

Remscheid: Brand in Tierhandlung – zahlreiche Tiere verenden in den Flammen

Ein Nachbar bemerkte gegen 20.10 Uhr den Brand und rief die Feuerwehr. Eine „größere Anzahl“ Kleintiere wie Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen, Mäuse und Ratten sowie Vögel starben durch eine Rauchvergiftung, wie ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag sagte. Wie viele Tiere bei dem Feuer am Samstagabend verendeten, konnte er zunächst nicht sagen.

Einige Tiere konnten geretttet werden. Foto: Tim Oelbermann/dpa

Polizei geht von Brandstiftung aus

Auch die Brandursache war am Sonntagmorgen noch unklar. Brandsachverständige wollten den Unglücksort untersuchen. Am Dienstag steht jetzt fest: Die Experten gehen von Brandstiftung aus.

------------

------------

Tiere mit Sauerstoff versorgt

Die überlebenden Tiere wurden von den Einsatzkräften mit Sauerstoff versorgt und beruhigt, von Tierärzten untersucht und letztlich zunächst privat untergebracht. Die Aquarien der Zoohandlung blieben unversehrt. Die Feuerwehr richtete eine Notstromversorgung ein, um die Sauerstoffzufuhr durch die Aquarienpumpen sicherzustellen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr sei die Zoohandlung schon komplett verraucht gewesen, sagte der Sprecher. Flammen hatten bereits Teile des Daches durchschlagen, Fenster waren zerborsten. Ein Teil des Gebäudekomplexes, der als Kassen- und Lagerraum genutzt wurde, brannte komplett aus. Ob das Gebäude weiterhin genutzt werden kann, müsse bei Tageslicht geprüft werden, sagte der Sprecher.

Stadt Remscheid entsetzt

60 Feuerwehrkräfte waren von Samstagabend an teilweise bis in die Nacht im Einsatz. In einem Facebook-Post teilte die Stadt Remscheid am späten Abend mit, „mit großem Entsetzen“ von dem Brand erfahren zu haben.

Polizei sucht nach Brandstiftung Zeugen

Am Gebäude entstand ein Gesamtschaden von etwa 1000.000 Euro, teilte die Polizei zwei Tage nach der Feuer-Katastrophe mit.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen nach der Brandstiftung aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die etwas gesehen haben. Kannst du Angaben machen und den Beamten Hinweise geben? Dann melde dich unter 0202/2840 bei der Polizei.