Recklinghausen: Grauenhaftes Verbrechen! Männer brechen in Wohnung ein und vergewaltigen Bewohnerin

Recklinghausen. Grauenhaftes Verbrechen in Recklinghausen!

Am vergangenen Donnerstag sind drei Männer gegen 19.45 Uhr in einer Mehrfamilienhaus in der Karlstraße in Recklinghausen eingebrochen, haben sich Zugang in eine Wohnung verschafft.

Dort ist es zu einer Vergewaltigung einer Bewohnerin gekommen.

Recklinghausen: Schreckliches Verbrechen! Männer brechen in Wohnung ein und vergewaltigen Bewohnerin

Als drei Männer in ein Mehrfamilienhaus am Donnerstagabend eingebrochen sind, haben sie Geld von einer Bewohnerin gefordert. Außerdem sollen die Männer die Wohnung nach Bargeld und weiteren Wertsachen durchsucht haben.

Zwei der Männer waren nach Angaben der Polizei schwarz gekleidet und mit Schlagstöcken bewaffnet. Außerdem soll es zu einer Vergewaltigung durch einen der Männer gekommen sein.

Einer der mutmaßlichen Täter aus Recklinghausen konnte mittlerweile von der Polizei festgenommen werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Fotostand

Eine zweite Frau, die sich in der Wohnung befand und die die Männer in die Wohnung hatte kommen sehen, ist währenddessen auf ein Vordach geflüchtet, von wo aus sie nach Hilfe gerufen haben soll. Zeugen hörten sie und meldeten den Vorfall bei der Polizei.

Recklinghausen: Zwei mutmaßliche Täter werden gesucht, einer sitzt in U-Haft

Zudem konnten die Zeugen der Polizei schildern, dass die mutmaßlichen Täter in Richtung Südbahnhof geflohen seien. An der Sonntagstraße sollen sie in einen dunklen Kleinwagen gestiegen sein. „Das erbeutete Bargeld hatten sie bei ihrer Flucht dabei“, so die Polizei.

Aktuell wird nach zwei Tätern noch gefahndet. Diese werden wie folgt beschrieben:

1. Person: etwa 1,68 Meter groß, etwa 20 Jahre alt, dünne Statur, hellbraune Augen, schwarze Sturmhaube, schwarze Bekleidung, trug Handschuhe, Schlagstock

2. Person: etwa 1,70 - 1,75 Meter groß, etwa 20 Jahre alt, kräftige Statur, schwarze Sturmhaube, schwarze Bekleidung, trug Handschuhe, Schlagstock

Ein 18-jähriger mutmaßlicher Täter konnte festgenommen werden. Am Montag wurde dieser auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum beim Amtsgericht vorgeführt: Dieses verhängte einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 18-Jährigen.

