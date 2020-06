Recklinghausen: Sportschütze erschießt Nachbarn im Hinterhof – Absicht oder Zufall?

Recklinghausen. In Recklinghausen (NRW) ist ein Mann (47) von einem Sportschützen erschossen worden.

Die Tat ereignete sich laut der Polizei Recklinghausen am Donnerstagabend in einem Hinterhof in Recklinghausen (NRW).

Mann aus Recklinghausen in NRW wird in Hinterhof erschossen

Der 47-Jährige erlag trotz Reanimation seinen Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mitteilte.

Trotz Reanimation ist der Mann an seinen Verletzungen gestorben. (Symbolbild) Foto: imago images/Eibner

Der Sportschütze (58) hatte mit seiner Pistole geschossen und den Mann getroffen.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Bochum: Lauter Knall scheucht Anwohner aus dem Bett – DAS war passiert

NRW: Giftgrüne Farbe in Fluss entdeckt – das steckt dahinter

NRW: Was für eine Sensation! Archäologen graben in Neuss – und stoßen auf DAS

NRW: Umweltamt untersucht Löwenzahn in Herne – und kommt zu einem erschreckenden Ergebnis

-------------------------------------

Eine Mordkommission ermittle nun, ob es sich um ein Unglück oder ein Tötungsdelikt handle.

Männer haben im gleichen Haus gewohnt

Die Männer sollen im gleichen Haus wohnen, sagte der Polizeisprecher.

--------------

Waffengesetz und Sportschützen in Deutschland

in Deutschland gibt es rund drei Millionen Sportschützen (Stand 2019)

bundesweit gibt es laut Nationalem Waffenregister eine Million Waffenbesitzer mit 5,5 Millionen Schusswaffen

Waffengesetz in Deutschland wurde nach Amoklauf in Winnenden (2009) verschärft

seit 1990 sind 250 Menschen durch Waffen von Sportschützen erschossen worden (Stand 2019)

Zahl der Schusswaffen ist in letzten Jahren deutlich gestiegen

--------------

Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. (fb/dpa)