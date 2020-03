Recklinghausen: Frau tot in Wohnung aufgefunden - Polizei hat schrecklichen Verdacht

Recklinghausen: Die Leiche einer Frau wurde am Montagabend in ihrer Wohnung aufgefunden.

Jetzt hat die Polizei einen schrecklichen Verdacht.

Gegen 18 Uhr lag die 73-Jährige tot in einem Mehrfamilienhaus auf der Brunnenstraße in Recklinghausen. Die Polizisten stellte Anzeichen einer Gewalteinwirkung fest und schöpften einen schlimmen Verdacht.

Ein 81-jähriger, der gemeinsam mit der tot aufgefundenen Gladbeckerin in der Wohnung lebte, könnte für ihren Tod verantwortlich sein. Er wurde noch vor Ort festgenommen.

Mordkommission nimmt Ermittlungen auf

Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf, um die Umstände zu dem Tod der Frau aufzuklären.