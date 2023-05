Recklinghausen: Schock auf dem Schulhof – Kinder finden Leiche einer 19-Jährigen!

Schock-Moment für Kinder eine Grundschule in Recklinghausen am Montag (22. Mai)!

Als die Schüler gegen 7 Uhr morgens auf dem Schulhof der Marienschule im Süden von Recklinghausen eintrafen, entdeckten sie eine leblose Frau. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 19-Jährigen feststellen.

Was für ein schockierender Start in die neue Schulwoche an der Marienschule in Recklinghausen! Im hinteren Teil des Schulhofs der Grundschule erblickten einige Kinder am Montagmorgen eine leblose Frau.

Laut Corinna Kutschke, Sprecherin der Polizei Recklinghausen, nahm man zunächst an, dass die Frau schlafen würde – „doch der Notarzt konnte leider nur noch ihren Tod bestätigen.“

Die Herkunft der Toten war zunächst völlig unklar, genauso die wie die Todesursache. Mittlerweile weiß man, dass es sich um eine 19-jährige Frau aus Recklinghausen handelt. Es gebe keine Hinweise auf eine Gewalttat, außerdem war die Tote zum Zeitpunkt ihres Auffindens bekleidet, so Polizei-Sprecherin Kutschke gegenüber DER WESTEN.

Recklinghausen: Mordkommission wurde eingerichtet

Wie Corinna Kutschke gegenüber DER WESTEN erklärte, wurde eine Mordkommission eingerichtet, die auch noch vor Ort ermittelt. Die Zuständigkeit liegt bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft Bochum. Noch an diesem Montag soll eine Obduktion der Toten Licht ins Dunkel bringen.

Die Schüler der Grundschule in Recklinghausen sowie die Lehrer wurden nach dem schockierenden Erlebnis von Seelsorgern betreut. Auch die Angehörigen der 19-Jährigen aus Recklinghausen werden von entsprechenden Kräften betreut. Beamte der Spurensicherung haben Teile des Schulhofes der Marienschule mit Flatterband abgesperrt, um ihrer Arbeit nachgehen zu können. Informationen der „Recklinghäuser Zeitung“ zufolge sollte der Unterricht am Montag ausfallen. Am Dienstag solle der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden – wie die Geschehnisse aufgearbeitet werden, soll im Laufe des Montags abgestimmt werden.