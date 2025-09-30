Frau in Recklinghausen getötet ++ Hinweise am Tatort sind eindeutig

Fürchterliche Tat in der Nacht auf Montag (29. September) in Recklinghausen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstagmorgen (30. September) mitteilten, ist eine Frau (59) in einer Wohnung am Immenkamp getötet worden.

Demnach ging am Sonntagabend gegen 23.40 Uhr ein Notruf bei der Polizei Recklinghausen ein. Ein Zeuge berichtete von Schreien, einem sehr lauten Streit in der betreffenden Wohnung. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war es bereits zu spät.

Streit in Mülheim eskaliert – Frau getötet

In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine leblose Frau, blutüberströmt, mit zahlreichen Stichverletzungen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 59-Jährigen feststellen.

Bei der Spurensuche am Tatort fanden die Ermittler Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen, der sich nach der Tat aus dem Staub gemacht hatte. Es handelte sich um einen 34-jährigen Mann, der nach Angaben der Polizei Recklinghausen aus dem Familienumfeld der Getöteten stammt.

Mordkommission ermittelt nach Tötungsdelikt in Recklinghausen

Wenig später stellte sich der 34-Jährige auf einer Polizeiwache. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Polizei Recklinghausen hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittler sollen nun die Hintergründe des Tötungsdelikts klären.

Am selben Abend herrschte auch an einer anderen Stelle im Ruhrgebiet Ausnahmezustand. So kam nur wenige Stunden vor der Tat in Recklinghausen zu einer Massenschlägerei in Gelsenkirchen mit bis zu 30 Beteiligten. Dabei kamen nach Angaben der Polizei Messer, Elektroschocker und Baseballschläger zum Einsatz. Vier Menschen schwebten danach in Lebensgefahr. Mittlerweile ist eine Person an ihren schweren Verletzungen gestorben. Mehr dazu hier >>>