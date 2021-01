Recklinghausen: „Das ist unverantwortlich“ – Hollywoodstar Ralf Möller empört über DIESE Zustände

Recklinghausen. Hollywood-Star Ralf Moeller ist sonst an Weihnachten selten zu Hause bei seinen Eltern in Recklinghausen. Wegen der Corona-Situation ist der 61-Jährige momentan aber länger auf Heimatbesuch. In dieser schweren Zeit will er vor allem seine Eltern unterstützen.

Hoffnungsvoll haben sich der Schauspieler und seine Eltern Ursula (84) und Helmut (91) auf den Januar und den damit einhergehenden Corona-Impfstart gefreut – doch jetzt gibt es die bittere Enttäuschung.

Recklingehausen: Enttäuschung im Hause Moeller

In NRW öffnen die Impfzentren erst im Februar. Vorher wird vor Ort in den Alten-und Pflegeheimen geimpft. Für Ralf Möllers Eltern bedeutet dies, dass sie auf ihre Impfung noch warten müssen. Gegenüber „Brisant“ (ARD) äußert sich der Hollywood-Star jetzt zu dem Thema.

Das ist Ralf Möller:

wurde am 12. Januar 1959 in Recklinghausen geboren

Schauspieler und ehemaliger Bodybuilder

bekannte Rollen: Gladiator, The Tourist, Alarm für Cobra 11

lebt seit 1992 in Los Angeles

„Meine Eltern werden, wenn sie sich nicht vorher infizieren (...), erst Mitte oder Ende Februar geimpft“, so Moeller und fügt hinzu: „Das ist tragisch, das ist unverantwortlich.“

Natürlich geht es dem 61-Jährigen mit seiner Kritik nicht nur um seine Eltern. Insgesamt ist ihm der Impfstart zu zögerlich. „Hier geht es erst einmal um die ganz, ganz Alten und die Schwachen.“, so Moeller.

Im Gespräch mit „Brisant“ (ARD) sieht man dem Schauspieler und ehemaligen Bodybuilder an, wie ernst er die aktuelle Lage nimmt.