Flammen in Recklinghausen ++ Bewohner schwer verletzt ++ Feuerwehr warnt Umgebung

Alarm in der Nacht auf Dienstag (9. September) in Recklinghausen. Gegen 2 Uhr brach ein Feuer in einer Doppelhaushälfte an der Bromberger Straße aus.

Die Feuerwehr eilte sofort mit einem Löschzug zum Einsatzort in Recklinghausen-Ost. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das komplette Obergeschoss bereits in Flammen. Unter diesem Eindruck schlug die Feuerwehr sofort Alarm in der Umgebung.

Brand-Tragödie in Recklinghausen

So warnten die Einsatzkräfte über die Warn-App NINA vor starker Rauchentwicklung mit Geruchsbelästigungen. „Gesundheitliche Beeinträchtigungen können nicht ausgeschlossen werden.“ Anwohnenden wurden deshalb dringend geraten, Fenster und Türen zu schließen sowie Klima und Lüftungsanlagen auszustellen.

++ Unwetter in NRW erwartet! Experte schlägt Alarm – auch Urlauber werden gewarnt ++

Derweil kämpften die Rettungskräfte nicht nur gegen die Flammen an, sondern mussten sich auch um eine Person kümmern, die nach Informationen von DER WESTEN mindestens schwere Verletzungen erlitten haben soll. Dabei soll es sich laut „Radio Vest“ um den einzigen Bewohner (64) der Doppelhaushälfte handeln.

Die Feuerwehr Recklinghausen kämpfte in der Nacht gegen einen Brand in einer Doppelhaushälfte. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

++ Aufruhr in Essen: Unbekannter sticht Mann mit Messer in Rücken – erst Stunden später bemerkt er es ++

Stundenlange Löscharbeiten bei Regen

Anschließend versuchte die Feuerwehr Recklinghausen zu verhindern, dass die Flammen auf die zweite Doppelhaushälfte übergreift. Dazu rückten neben der Hauptfeuerwehr noch Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Altstadt, Speckhorn und Suderwich an. Auch das DRK und THW unterstützten bei dem Einsatz in der Nacht.

Mehr Themen:

Trotz des eingesetzten Dauerregens konnte die Feuerwehr gegen 5 Uhr noch kein Ende der Löscharbeiten absehen. Auch zur Brandursache liegen noch keine Informationen vor. Nach Abschluss der Löscharbeiten wird die Polizei dazu die Ermittlungen aufnehmen.