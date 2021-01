Real in NRW: Dreimal in einer Woche! Ladendieb schlägt immer in der selben Filiale zu

Bielefeld. Immer wieder der selbe Täter! Ein Real in NRW hatte innerhalb weniger Tage mit einem offenbar unbelehrbaren Ladendieb zu kämpfen.

Bei der Filiale handelt es sich um den Real an der Schweriner Straße in Bielefeld (NRW), bestätigte eine Polizeisprecherin auf Anfrage von DER WESTEN. Im Zeitraum von nur fünf Tagen versuchte der 20-jährige Tatverdächtige gleich dreimal, Waren aus dem Laden zu stehlen.

Real in NRW: Ladendieb klaut mehrmals im selben Laden

Auf seinen Diebestouren hatte er stets verschiedene Komplizen dabei. Doch das sollte seine Erfolgsquote nicht steigern: Bei zwei seiner drei Diebstähle wurde er auf frischer Tat erwischt.

Dreimal in einer Woche klaute der Ladendieb in ein und demselben Real. (Symbolbild) Foto: imago images / Mauersberger

Am Dienstag, dem 19. Januar, gegen 17.45 Uhr war der 20-Jährige gemeinsam mit einem 26-jährigen Komplizen auf Beutezug in der Filiale. Sie steckten Kleidung und Uhren in einen Rucksack – eine der Uhren legte sich einer der beiden sogar direkt ans Handgelenk. Sie versuchten, einen normalen Einkauf vorzutäuschen, indem sie weitere Waren in einen Einkaufswagen legten und diese an der Kasse vorzeigten. Doch der Ladendetektiv durchschaute den Schwindel und hielt die beiden Diebe bis zum Eintreffen der Polizei fest.

+++ Real in Duisburg: Bald ist Schluss – ziehen dann SIE ein? +++

Dabei fiel den Real-Mitarbeitern jedoch auf, dass der 20-Jährige bereits am vorangegangenen Samstag (16. Januar) Waren aus dem Supermarkt geklaut hatte. Eine Videokamera hatte den jungen Mann festgehalten – dennoch konnte er damals noch mit seiner Tat durchkommen.

Dieb versucht es am nächsten Tag direkt nochmal

Nach dem Misserfolg am 19. Januar schien der 20-Jährige seine Lektion jedoch nicht gelernt zu haben. Und so begab er sich direkt am nächsten Tag (Mittwoch, 20. Januar) erneut in den Real – diesmal nicht nur mit einem Begleiter, sondern mit drei.

---------------------------------

Mehr News zum Einkaufen:

Kaufland-Kundin ist nach Einkauf stinksauer – weil sie zu Hause DIESE Entdeckung macht: „Fühle mich etwas betrogen“

Rewe: Kunde kauft im Supermarkt einen Snack – als er den Kassenbon sieht, ist er total verwirrt

Edeka, Rewe und Real: Achtung, Rückruf! Hersteller warnt vor DIESEM Snack – er könnte zu Blutungen führen

---------------------------------

Doch auch dieses Mal blieben die Diebe nicht unentdeckt. Gegen 14.50 Uhr erwischten Ladendetektive das Quartett dabei, wie sie versuchten, Uhren und Sonnenbrillen in ihre Taschen zu stecken. Als sie merkten, dass sie aufgeflogen waren, versuchten sie zu fliehen – die Detektive konnten jedoch drei der vier Diebe halten und somit zumindest eine Uhr und fünf Sonnenbrillen im Laden behalten.

Gegen alle vier wurde von der Polizei eine Anzeige wegen Ladendiebstahls erstattet. (at)