Psychopathen: Kriminalpsychologin verrät – wie sie ticken

Kriminalpsychologin Lydia Benecke kommt zu einem Vortrag ins Revier

Du kannst sie am 14. und 22. Dezember in Duisburg und Bottrop sehen

Bottrop. Sie drehen durch, kennen keine Rücksicht und können im Worst-Case zu grausamen Taten fähig sein. Die Rede ist von Psychopathen. Die Kriminalpsychologin Lydia Benecke hat sich mit den Unterschieden zwischen männlichen und weiblichen Psychopathen auseinandergesetzt.

Am 22. Dezember wird sie im „Grusellabyrinth“ in ihrer Heimat Bottrop den Zuschauern erklären, warum Psychopathinnen gemeinhin manipulativer als ihre männlichen Pendants sind oder was eine Psychopathin angetrieben hat über Jahre hinweg ihre Kinder zu töten.

Bereits an diesem Samstag ist Lydia Benecke mit ihrem Vortrag „Die Psychologie des Bösen“ in Duisburg zu Gast. Wir haben mit ihr vorab gesprochen.

DER WESTEN: Frau Benecke, was macht ein Mensch aus, den wir als Psychopathen bezeichnen?

„Sind eine Mischung aus Risikoelementen in der Persönlichkeit stark ausgeprägt, spricht man von Psychopatie. In diesem Fall erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Mensch unsozial verhält. Das kann Straftaten begünstigen, kann aber auch im sozialen Rahmen sein, etwa dass die Person zu ihren Gunsten anderen schadet.“

Was haben Menschen mit hohen Psychopathiewerten gemeinsam?

„Psychopathen haben in der Regel wenig Mitgefühl, Schuldgefühle und Angst. Dafür sind sie süchtig nach Kicks, Abwechselung und Selbstaufwertung. Wo andere Angst haben, sprechen sie von einem angenehmen Kribbeln. Wenn sie etwas wollen, dann wollen sie es schnell und ohne Rücksicht auf Verluste. Durch die fehlende Gefühlsbremse besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass man so für andere zum Problem wird.“

Wie unterscheiden sich Männer und Frauen in diesem Zusammenhang?

„Während Männer häufig vor allem fordernd, aggressiv und einschüchternd auftreten, sind Psychopatinnen oft sehr nett, hilfsbereit und auch hilfsbedürftig. Sie sammeln Infos, um diese gegen Leute einzusetzen. Das spiegelt sich wieder durch Erpressung oder Betrugsdelikte, während Männer eher durch Delikte wie Körperverletzung, Raub oder sexuelle Nötigung auffallen.

Oft machen Psychopathen das, was ihrer Erfahrung nach funktioniert. Weibliche Psychopathinnen gehen dabei ausgeklügelter vor. Sie nutzen ihre weibliche soziale Rolle, um Menschen auszubeuten oder zu verletzen - oft sind das ihre Familie, Kinder oder Partner.“

-------------------------------------

Lydia Benecke live erleben:

Duisburg | 14.12.2019 20 Uhr

Vortrag: Die Psychologie des Bösen | Einlass: 19 Uhr

Adresse: Rheinhausenhalle, Beethovenstr. 20, 47226 Duisburg

-------------------------------------

Bottrop | 22.12.2019 19 Uhr

Vortrag: PsychopathINNEN | Einlass: 18 Uhr

Adresse: Observatorium-Im Grusellabyrinth NRW Knappenstraße 36, 46238

-------------------------------------

In Ihren Vorträgen zeigen Sie extreme Beispiele von Psychopathinnen. Worauf dürfen sich die Besucher in Bottrop einstellen?

Lydia Benecke ist in Bottrop aufgewachsen, hat in Bochum studiert und arbeitet heute als Kriminalpsychologin. Foto: Rhein-Konzerte GmbH

„Weil „PsychopathINNEN“ mein längster Vortrag ist, entscheiden die Zuschauer selbst, wieviele Fälle sie sehen und wie lange sie bleiben möchte. Nach anderthalb Stunden gibt es eine zwanzigminütige Pause. Insgesamt geht der Vortrag drei Stunden, in denen weibliche Psychopathie erklärt und an Beispielen erläutert wird. Wen das Thema besonders stark interessiert, der kann zur Illustration der schwersten Formen weiblichen Psychopathie noch eine weitere Stunde bleiben - der Vortrag inklusive Zusatzmaterial dauert dann also vier Stunden mit zwei Pausen. Wer weiterbleiben möchte, den warne ich vor, dass es im Zusatzmaterialteil um zwei besonders grausame Extremfälle geht. Zwei Drittel der Besucher bleiben meistens sitzen.

Im Grundvortrag zeige ich zum Beispiel, wieso eine Mutter planvoll über Jahre alle ihre Kinder getötet hat. Sie hat so geschickt manipuliert und ihre Trauer über den Verlust ihrer Kinder so authentisch zum Ausdruck gebracht, dass ihr jahrelang niemand auf die Spur kam. Ihre Lebensgeschichte und damit zusammenhängende Persönlichkeitsbesonderheiten geben eine plausible Erklärung, warum sie ihre Entscheidungen so getroffen hat. Ich möchte das nicht entschuldigen, nur erklären, dass Verbrechen immer einer Logik folgen.“

Sind solche Taten auch heute noch möglich?

„Heutzutage würde eine solche Reihe von Serienmord an den eigenen Kinder sicherlich früher entdeckt und die Täterin an weiteren Taten gehindert werden. Mildere Formen ähnlicher Phänomene ereignen sich aber auch heutzutage noch. Ein aktuelles Beispiel ist eine Frau, welche im November 2019 wegen schwerer Misshandlung und Betrug zu acht Jahren Haft verurteilt wurde. Sie redete ihren Kindern ein, an mehreren schweren Krankheiten zu leiden und im Rollstuhl sitzen zu müssen, um weiteren Schaden abzuwenden. Den Kindern wurden unnötige Medikamente schmerzhaft verabreicht, die Frau fälschte Unterlagen und inszenierte sich in diversen Medien als unermüdliche Übermutter. Da fragt man sich: 'wie kann das sein im Jahr 2019 in Deutschland?'

Der Fall ist letztlich auch nur aufgeflogen, weil die Frau es komplett übertrieben und keine Grenzen gekannt hat. Bei ihr wurde dann das Münchhausen-Stellvertretersyndrom diagnostiziert, das nicht immer mit Psychopathie zusammenhängt. Es wird wissenschaftlich allerdings mit Persönlichkeitsstörungen in Verbindung gebracht, die auch beim Konstrukt der Psychopathie eine Rolle spielen.“