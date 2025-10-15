Tiere im Zug lösen Polizeieinsatz in NRW aus – „Wenn du denkst, du hast schon alles gesehen“

Tierische Fahrgäste sorgten am Dienstagmorgen (14. Oktober) für jede Menge Gesprächsstoff auf der Strecke zwischen Essen und Köln in NRW.

In der Linie S6 staunte der Lokführer nicht schlecht, als er in einem Abteil plötzlich mehrere Hühner auf Stroh gebettet vorfand – und das ausgerechnet in der ersten Klasse. Prompt meldete sich die Deutsche Bahn zu diesem Vorfall zu Wort …

Hühner im DB-Zug in NRW – Mitarbeiter reagieren

„Die Eier sind 1. Klasse“, schreibt die Bahn auf Instagram. Im weiteren Verlauf des Beitrags wurde der Ton jedoch deutlich nüchterner. Die Bahn stellte klar: „Sieht lustig aus, aber leider war für Huhn und alle anderen die Fahrt hiermit zu Ende – weil wir die Hühner in sichere Obhut und den Zug in die Reinigung bringen mussten. Einfach nicht nachmachen. Danke.“

++ Auch spannend: Zoo in NRW trauert um zwei tote Tiere – Haben Besucher sie vergiftet? ++

Klar ist: Hinter der witzigen Aktion steckt ein ernster Hintergrund, denn gegen 7 Uhr „hat die Bundespolizei in einem Zug auf einem Abstellgleis ungewöhnliche Fahrgäste entdeckt“, so das Tierheim Köln Zollstock auf Instagram. Die Hühner fuhren so von Essen nach Köln. Kurzerhand entschied sich die Bundespolizei aus NRW die Feuerwehr anzurufen – die brachte die Tiere ins Tierheim in Zollstock (Köln, NRW).

Bundespolizei ermittelt – wer setzte die Tiere in den Zug?

Noch ist unklar, wer die gefiederten Mitfahrer auf die Reise schickte. Die Bundespolizei ermittelt laut Medienberichten wegen „Verunreinigung von Bahnanlagen“ und will nun die Aufnahmen der Überwachungskameras auswerten.

Trotz allem: Viele nehmen es mit Witz – so schreibt auch das Tierheim in NRW: „Wenn du denkst, du hast schon alles gesehen.“ Auch die vielen User in Netz nehmen es mit Humor. So schreibt eine Nutzerin: „Das S in S-Bahn steht wohl für Stroh.“ Eine weiter fügt hinzu: „Endlich wird im Bordrestaurant mit frischen Zutaten gekocht.“ Hier kannst du noch weitere Kommentare lesen:

„Endlich mal eine Verwendung für die 1. Klasse, man kann sich ja teilweise die 2te schon kaum leisten.“

„Es gibt nichts, was es nicht gibt.“

„Hier kann man ein tierisches Frühstück im Zug bekommen.“

„Bei der Eisenbahn erlebt man einfach alles.“

Mehr News aus NRW:

Apropos Deutsche Bahn: Nun ist bekannt, ob es zu einer Preiserhöhung zum kommenden Fahrplanwechsel geben wird. Erfahre HIER alles Wichtige.