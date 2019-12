Polizei bekommt Brief an Weihnachten – als die Beamten ihn öffnen, stockt ihnen der Atem!

Bonn. Eine doppelte Überraschung gab es für die Polizei in Bornheim (NRW) bei Bonn.

Am Heiligabend-Vormittag kam eine ältere Dame auf die Polizeiwache. Sie wollte allerdings weder Anzeige erstatten noch einen anderen Dienst der Polizei in Anspruch nehmen.

Polizei Bonn: Geschenk für die Beamten

Stattdessen wollte sie den Beamten mit einem kleinen Präsent den Weihnachtsabend versüßen.

Eine ältere Dame überreichte der Polizei Bornheim ein nett gemeintes Präsent. Foto: Polizei Bonn

Den Polizisten schenkte sie warme Worte für das Herz in Form einer Grußkarte und etwas Schokolade für das Hüftgold – und einen kleinen goldenen Briefumschlag steckte sie dazu.

Die Dame wünschte den Beamten eine frohe Weihnacht, verabschiedete sich und verließ die Wache dann wieder.

Überraschung in der Überraschung

Erst später schauten sich die Beamten den goldenen Umschlag genauer an. Dort fanden sie die zweite Überraschung: In dem kleinen Umschlag befanden sich mehrere hundert Euro in bar.

Verwenden können sie die gut gemeinte Spende allerdings nicht, denn die Polizei darf den Geldbetrag nicht annehmen.

Deswegen suchen die Beamten jetzt nach der Spenderin. Die Dame wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, um zu besprechen, was mit dem Geld geschehen soll. Unter der Telefonnummer 0228-150 ist die Wache in Bornheim erreichbar. (vh)