Polizei-Skandal erschüttert NRW: Drohen jetzt DIESE Konsequenzen?

am 17.09.2020 um 08:10

Ein Polizei-Skandal erschüttert derzeit NRW! Im Polizeipräsidium Essen/Mülheim werden 29 Beamte verdächtigt, an rechtsextremen Chat-Gruppen beteiligt gewesen zu sein.

In der Folge wurden die betroffenen Polizisten zunächst suspendiert. Doch das könnte laut einem Bericht des „WDR“ nicht die einzige Konsequenz des Polizei-Skandals in NRW bleiben.

Polizei-Skandal in NRW: Diese Konsequenz könnte für Nordrhein-Westfalen folgen

Weitere Folgen sind für NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) möglich, gegen den nach dem Polizei-Skandal Rücktrittsforderungen laut werden könnten. Denen erteilte er gestern im „WDR“ vorsorglich eine Absage.

Herbert Reul sprach am Mittwochabend mit dem WDR über den Polizei-Skandal in NRW. Foto: Marcel Kusch/dpa

Bei der Polizei in NRW würden fast 50.000 Mitarbeiter gute Arbeit leisten. In Sachen Bekämpfung von Clan-Kriminalität und Kindesmissbrauch gehöre man „bundesweit“ zu den „Besten“, sagte er im Interview.

+++ Essen: Nazi-Skandal bei der Polizei – 29 Beamte suspendiert! DAS wurde in geheimer WhatsApp-Gruppe verschickt +++

So reagiert der Innenminister auf den Polizei-Skandal

Der Innenminister sagte außerdem, dass Polizisten mit rechtsextremistischen Meinungen aus der Polizei entfernt werden müssen. „Ich habe zunächst nicht glauben wollen, dass es so was gibt.“

Für das Polizeipräsidium Essen, zu dem die Mülheimer Dienststelle gehört, kündigte Reul eine Sonderinspektion an. Für die Polizei in NRW will er außerdem einen Sonderbeauftragten für rechtsextremistische Tendenzen berufen.

+++ Dortmund: Polizeibeamte betreten abgebrannte Werkstatt – sie sind erstaunt, was sie im Innern noch finden +++

Polizei durchsucht Privatwohnungen

Am Mittwochmorgen hatten 200 Beamte insgesamt 34 Polizeidienststellen und Privatwohnungen durchsucht. Betroffen waren 14 Polizisten im Ruhrgebiet, die übrigen 15 Beschuldigten wurden Disziplinarverfahren zugestellt. Alle 29 Mitglieder der Whatsapp-Gruppen wurden suspendiert.

----------------------------

Mehr Themen:

Essen: Gebäude an A40 steht seit Jahren leer – jetzt zieht dieses beliebte Start-Up dort ein

Ruhrbahn verschenkt Tickets – darum musst du jetzt schnell sein

Duisburg: Mordfall nach 29 Jahren wohl aufgeklärt – Täter geht Behörden HIER ins Netz

----------------------------

Insgesamt sollen laut „WDR“ 160 Bilder mit strafrechtlich relevantem Inhalt verschickt worden sein. Laut Reul handele es sich dabei um übelste rassistische und neonazistische Hetze.

Auf die rechtsextremen Chats aufmerksam geworden waren die Ermittler, als das Handy eines Gruppenmitglieds in einem anderen Ermittlungsverfahren untersucht wurde. In dem Fall ging es um den Verdacht des Geheimverrats eines Polizisten an einen Journalisten.

Am Donnerstag werde Reul den Landtag über den Skandal informieren. (vh)