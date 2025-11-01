Polizei sucht nach IHM in NRW und warnt: „Ist möglicherweise bewaffnet“

Es ist der 3. Juli 2025, kurz vor 14 Uhr, als sich eine schwerwiegende Tat auf der Heedfelder Straße in Lüdenscheid (NRW) abspielt. Die Idylle wird zum Schauplatz einer brutalen Attacke, die die ganze Region schockiert.

Ein Unbekannter greift einen 24-jährigen Lüdenscheider an und verletzt ihn schwer. Nach der Schussabgabe flieht der Täter rasant – keine Minuten verstreichen, bevor er auf einem E-Scooter in Richtung der angrenzenden Straße „Am Neuen Haus“ verschwindet. Die Fahndung nach dem Schützen läuft auf Hochtouren, denn die Polizei NRW sieht sich vor einer besorgniserregenden Aufgabe: Den Flüchtigen zu schnappen, bevor weitere Menschen gefährdet werden.

Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild in NRW

Dank wachsamer Zeugen, die genaue Beobachtungen machten, gelang es den Ermittlern der Polizei NRW, ein Phantombild des Verdächtigen zu erstellen. Wer kann Angaben zu diesem Mann machen? Die Beamten bitten eindringlich um Unterstützung aus der Bevölkerung.

Das Phantombild ist ab sofort auf der Website der NRW-Polizei unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/184646 . Vorsicht ist jedoch geboten. „Der Gesuchte ist möglicherweise bewaffnet. Deshalb sollte er nicht angesprochen werden!“, so die dringende Warnung.

Sollte jemand den mutmaßlichen Täter erkennen, sollte sofort die Polizei informiert werden. Unter der Telefonnummer 02351/91990 nimmt die zuständige Polizeiwache in Lüdenscheid Hinweise entgegen.