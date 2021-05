Überraschung für die Polizei in NRW: Die Behörde aus Mettmann war plötzlich Thema in der ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ mit Kai Pflaume! (Symbolbild)

Polizei in NRW schaut ARD-Quizshow mit Kai Pflaume und ist baff – „Da haben wir aber große Augen gemacht“

Mettmann. Überraschung für die Polizei in Mettmann (NRW)!

Die Behörde aus Mettmann (NRW) war plötzlich Thema in der ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ mit Kai Pflaume! Die Frage bezog sich auf einen ungewöhnlichen Fall, um den sich die Polizei vor mehr als einem Jahr kümmern musste.

Polizei in NRW von ARD-Quizfrage überrascht

„Da haben wir aber große Augen gemacht, als wir eben im Ersten bei „Wer weiß denn so was?“ diese Quizfrage von Kai Pflaume entdeckt haben“, schreibt die Polizeibehörde auf Twitter und teilt dazu ein Foto der entsprechenden TV-Szene.

Da haben wir aber große Augen gemacht, als wir eben im Ersten bei "Wer weiß denn so was?" diese #Quizfrage von Kai Pflaume entdeckt haben... 🧐😅



Aufmerksame Leserinnen und Leser unserer Beiträge hätten die Antwort doch sicher ebenso gewusst, wie Elton, oder? #PolizeiME👮 pic.twitter.com/a0tdJ8DLFs — polizei_nrw_me (@polizei_nrw_me) May 7, 2021

Die Frage lautete: „Womit löste ein Mann beim Aufladen seines Elektroautos im nordrhein-westfälischen Mettmann einen Polizeieinsatz aus?“

A: Seine selbst gebaute Wassermühle behinderte den Schiffsverkehr

B: Er bunkerte für die Aufladung zuvor dutzende E-Scooter.

C: Er zapfte Strom auf einer Baustelle der Polizei ab.

Das Team um Elton und TV-Moderator Bernd Heller entschied sich in der Sendung am Freitag für Antwort C. Und die entsprach tatsächlich der Wahrheit!

Vor über einem Jahr: Mann will E-Auto auf Polizeibaustelle aufladen

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 23. Februar 2020. Die Polizei Mettmann registrierte gegen 19.30 Uhr einen Einbruchsalarm von einem Baustellengelände unmittelbar neben dem Hauptgebäude. Dort sollte eine neue Kreisleitstelle errichtet werden.

Die Beamten untersuchten daraufhin das Gelände – und fanden dort einen weißen Tesla vor, der vor einem geöffneten Bauzaun parkte. Ein Kabel führte von dem E-Auto durch den Baustellenzaun bis zu einem unverschlossenen Toilettencontainer. Der Autofahrer lud seinen Tesla tatsächlich an einer Steckdose neben den Männerpissoirs!

------------------------------

Mehr Nachrichten aus der Region:

Ruhrgebiet: Corona-Lockerung für Muslime am Zuckerfest? HIER können sie darauf hoffen

Verbraucherzentrale in NRW: Oha! Mit dieser neuen Telefon-Masche will man dir ans Geld

Hund in NRW: Besitzer gehen mit ihrem Vierbeiner spazieren – dann nimmt das Unheil seinen Lauf

------------------------------

Kurz darauf erschien auch der Fahrzeugbesitzer, ein 48-jähriger Mann aus Kevelaer, vor Ort. Er sei sich bewusst, dass sowohl das unberechtigte Betreten der Baustelle sowie die „Entziehung elektrischer Energie“ eine Straftat darstellen – jedoch habe er sich aufgrund des Energiemangels seines Teslas nicht anders zu helfen gewusst. Gegen ihn wurde damals ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein Foto von Quiz-Show-Moderator Kai Pflaume ließ die Fans zuletzt staunen. Hier mehr dazu>>> (at)