NRW: Gefährliche Dämpfe ausgetreten – 18 Personen verletzt

In einer Wäscherei in Ibbenbüren (NRW) kam es zu einem dramatischen Vorfall, bei dem 18 Mitarbeiter verletzt wurden. Viele von ihnen mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Laut Informationen, die DER WESTEN vorliegen, ist in der Wäscherei ein unbekannter Stoff bzw. eine Flüssigkeit ausgetreten, die daraufhin Dämpfe freigesetzt hat. Bisher haben weder die Feuerwehr noch die Polizei diese Informationen bestätigt.

Großeinsatz in Ibbenbüren

Die Feuerwehr befindet sich auf einem Großeinsatz in der Wäscherei. Foto-Credit: Justin Brosch Foto: Justin Brosch

Laut DER WESTEN-Informationen befindet sich die Feuerwehr aktuell im Großeinsatz. Einige der Personen, die sich in der Filiale aufhielten, wurden bereits in Krankenhäuser gebracht. Auf Anfrage bei Polizei und Feuerwehr konnte diese Redaktion bisher keine weiteren Informationen erhalten.

Mehr Informationen folgen …