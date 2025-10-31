Polizei Bochum macht vor Halloween Knallhart-Ansage!

Am 31. Oktober ist es wieder so weit: Halloween steht vor der Tür! Kinder und Erwachsene ziehen als gruselige Gestalten durch die Straßen, während überall leuchtende Kürbisfratzen für schaurige Stimmung sorgen.

Die Polizei in Bochum, Herne und Witten wird auch in diesem Jahr mit verstärkter Präsenz dafür sorgen, dass das Fest nicht aus den Fugen gerät.

Halloween und die Vogelgrippe: Vorsicht geboten

Unzählige kleine Monster und große Zombies werden mit ihren Kostümen an Haustüren klopfen, um mit dem klassischen „Süßes oder Saures“ um Süßigkeiten zu bitten. Doch während die gruselige Freude überwiegt, mahnt die Polizei zur Vorsicht: Jeder, der die Grenze zwischen Spaß und Vandalismus überschreitet, muss mit Konsequenzen rechnen.

Wer Häuser mit Eiern bewirft, Blumen aus dem Boden reißt oder im Alkoholrausch randaliert, begeht eine Straftat – „die von der Polizei konsequent verfolgt wird“. Auch der Diebstahl von Süßigkeiten oder das Besprühen von Fassaden mit Farbe sind nicht Teil des harmlosen Halloween-Spaßes. Die Polizei appelliert an Fans des Grusel-Festes, sich an die Spielregeln zu halten.

Polizei und Vogelgrippe: Auch hier gilt Vorsicht

Mit uniformierten und zivilen Kräften zeigt die Polizei in Bochum, Herne und Witten Stärke und Präsenz, um das nächtliche Treiben zu begleiten und mögliche Gesetzesbrecher zu stoppen. Bürger sind ebenfalls aufgerufen, verdächtige Beobachtungen direkt der Polizei zu melden. Der Polizeinotruf 110 ist wie üblich rund um die Uhr erreichbar.

Inmitten der Halloween-Vorbereitungen erinnert die Polizei auch an die kürzlich verhängte Stallpflicht im Saarland, die gegen die Ausbreitung der Vogelgrippe helfen soll. Da das Virus durch Wildvögel verbreitet wird, sind viele Geflügelhalter alarmiert. „Wer tote Tiere findet, sollte Abstand halten und sofort den zuständigen Behörden Bescheid geben“, empfiehlt das Friedrich-Loeffler-Institut.

Halloween bleibt für viele Menschen eine der aufregendsten Nächte. Doch wer mit übertriebenem Grusel-Spaß die Grenzen des Erlaubten überschreitet, bekommt schnell Ärger mit der Polizei – im schlimmsten Fall gibt’s „Saures“ statt Süßem. Bleibt Rechts und Gesetz treu, und das Grusel-Fest wird für alle ein schaurig schöner Erfolg!