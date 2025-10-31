Traurige Gewissheit! Sterbliche Überreste von Vermisstem nach Jahren in NRW gefunden

Am 11. Oktober entdeckte ein Pilzsucher in einem schwer zugänglichen Waldstück südlich von Wermingsen (NRW) schockierende Überreste. Teile eines menschlichen Skeletts lagen dort, versteckt im dichten Unterholz. Sofort alarmierte der Finder die Polizei und löste damit Ermittlungen aus.

Die Einsatzkräfte begaben sich umgehend zum Fundort in NRW und suchten das abgesperrte Gebiet gründlich ab. Unter anderem kam ein bestens geschulter Spürhund zum Einsatz, um den Bereich genauer zu durchsuchen. Mit den geborgenen Knochen begann schnell eine gerichtsmedizinische Untersuchung, die dazu beitrug, die Identität des Verstorbenen zu klären.

Polizei untersucht Fundort in NRW

Es handelte sich um die Überreste eines 64-jährigen Mannes aus Iserlohn, der seit dem 17. Juli 2019 vermisst wurde. Jahrelang blieb sein Verschwinden ein Rätsel, doch nun herrscht traurige Klarheit: Der Mann ist seit einiger Zeit verstorben, wie die Untersuchung ergab.

+++ Schoko-Krise in NRW angekommen! Nicht nur Aldi, Edeka & Co. sind in „Angst“ +++

Für die Ermittler war schnell klar, dass es sich nicht um einen Kriminalfall handelt. Sie schlossen ein Fremdverschulden aus – auch weitere Untersuchungen ließen keine Hinweise auf eine Straftat erkennen. Die genauen Umstände seines Todes bleiben jedoch unklar.

Display content from Facebook An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

+++ Duisburger kämpft gegen Müll-Wahnsinn im Norden – doch die Stadt bremst ihn aus +++

Polizei reagiert auf Facebook

In den sozialen Netzwerken waren nach Bekanntgabe des Falls immer wieder Spekulationen über dessen Tod aufgetaucht. Diese wies die Polizei jedoch eindeutig in den Facebook-Kommentaren zurück: „In unserem Post ist eigentlich alles gesagt. Das Schicksal des Mannes ist traurig genug.“

Die NRW-Polizei Märkischer Kreis appelliert mit klaren Worten an die Öffentlichkeit: „Das einzige, was aktuell angemessen und richtig ist, ist seiner zu gedenken und den Angehörigen Anteilnahme zum Ausdruck zu bringen. Alles andere – insbesondere dubiose Spekulationen – verbittet sich.“

Mehr Themen:

Der Fund bewegt nicht nur die Menschen in der Region um Wermingsen, sondern auch ganz NRW. Viele drücken den Angehörigen des Mannes ihre Trauer und ihr Mitgefühl aus. Die Polizei ruft dazu auf, den Fall respektvoll zu behandeln und sich von Spekulationen fernzuhalten.