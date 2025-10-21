Pitbull kehrt 2026 nach NRW zurück – Fans schwant Übles: „Ticketschlacht“

Na, noch Platz in deinem Konzert-Kalender für 2026? Dann solltest du dir diesen Termin vielleicht besser freihalten: 19. Juli 2026. Denn an diesem Tag macht Pitbull im Rahmen seiner „I’m Back Tour“ einen Zwischenstopp in NRW.

An diesem Tag will der Rapper die Arena im Open Air Park in Düsseldorf zum Beben bringen. Der Vorverkauf für die Tickets startet schon bald, doch die Fans haben eine böse Vorahnung.

Pitbull kommt 2026 nach NRW

Sein Hit „Give Me Everything“ (feat. Ne-Yo, Afrojack & Nayer) wurde zur Nummer 1 in den USA, UK und vielen anderen Ländern. Genauso wie Timber (feat. Kesha). Und auch „I Know You Want Me (Calle Ocho)“ ist ein absoluter Ohrwurm. Bei seinen Songs reißt es jeden Fan direkt vom Sofa.

++ Neue Betrugsmasche! Bürger in NRW sollten ihre Post nun ganz genau checken ++

Und jetzt haben Fans die Möglichkeit, mit ihrem Idol zusammen Party zu machen und die Hüften zu schwingen. Tourstart ist am 30. Juni 2026 in Belfast, mit weiteren Stopps in Glasgow, Dublin und London – und Düsseldorf am 19. Juli 2026. Die Show könnte noch spektakulärer werden als sonst: neue visuelle Effekte, explosive Pyrotechnik und eine feurige Performance erwarten die Konzert-Besucher.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ticketschlacht erwartet

Doch wer Pitbull live auf der Bühne sehen will, der muss beim Ticketverkauf zuschlagen. Telekom-Kunden haben bereits ab Mittwoch (22. Oktober) um 12 Uhr die Chance, die ersten Tickets zu ergattern. 24 Stunden später sind die Tickets für alle Fans im Ticketmaster-Presale erhältlich, ehe der allgemeine Vorverkauf am Freitag startet. Wichtig ist nur, dass Fans sich vorab ein kostenloses Konto bei Ticketmaster anlegen.

Noch mehr aktuelle Meldungen:

Einige Partygänger können es offenbar kaum erwarten. Eine Frau ahnt jedoch Böses, wie sie unter einem Post von Ticketmaster schreibt: „Dann mal auf in die Ticketschlacht.“ Und damit könnte sie gar nicht so falsch liegen. Denn die „Party After Dark Tour“ war bereits ein voller Erfolg und restlos ausverkauft. Für das Konzert in Düsseldorf werden 80.000 Karten zur Verfügung stehen – die Frage ist nur, wie lange.