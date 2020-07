Pietro Lombardi spielte am Mittwoch in Düsseldorf.

Pietro Lombardi spielt Autokino-Konzert in Düsseldorf: Ausgerechnet SIE ist an der Seite des Sängers

Es ist ein Jammer. Der Sommer 2020 hätte etliche tolle Konzerte in petto gehabt. Corona jedoch machte einen Großteil dieser zunichte. Zum Glück hatten einige Veranstalter jedoch die Idee, Autokinos zu Auto-Konzerten umzuwandeln. So konnten die Fans ihre Stars wie Pietro Lombardi trotz Kontaktbeschränkungen live sehen.

Am Mittwoch war es dann in Düsseldorf so weit. Pietro Lombardi spielte vor einer Schar hupender Autos seine Songs.

Pietro Lombardi: SIE ist bei seinem Autokino-Konzert dabei

Und in einem dieser Autos versteckte sich auch eine junge Dame, die der Sänger sehr gut kennen dürfte. Ein Hinweis: Es ist nicht seine Ex Sarah Lombardi.

----------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Pietro Lombardi gewann 2011 die achte Staffel von Deutschland sucht den Superstar

In der Show lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen

Das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah wurde 2019 geschieden

Seine neue Single heißt „Cinderella“

------------------

DSDS-Finalistin Alicia besuchte Pietro Lombardi bei dessen Konzert in Düsseldorf. Foto: instagram/aliciaawa

In Düsseldorf dabei war eine ehemalige DSDS-Finalistin. An seiner Seite sozusagen. Nur getrennt durch die Frontscheibe ihres Autos. Die besagte Dame scheiterte 2019 nur knapp an Konkurrent Davin Herbrüggen. Es ist: Alicia Awa Beissert. Musikalisch ist es um die Wattenscheiderin eher ruhig geworden. Zuletzt macht Alicia eher durch leicht bekleidete Bilder auf Instagram und unglückliche Polizeikontrollen auf sich aufmerksam.

DSDS-Alicia besucht Pietro Lombardi in Düsseldorf

Nun besuchte die 22-Jährige gemeinsam mit einer Freundin also das Konzert ihres ehemaligen Juroren Pietro Lombardi. Und dem ist der DSDS-Besuch sogar aufgefallen. So teilte Pietro die Insta-Story seines ehemaligen Schützlings. Ob sich die beiden nach dem Konzert auch noch persönlich getroffen haben, ist jedoch nicht überliefert.

Lust auf romantische Treffen scheint der Sänger derzeit wohl eher nicht zu haben. So wurde er zuletzt in einer Insta-Story gefragt, ob er denn Lust auf ein Date hätte. Pietros klare Antwort: „Aktuell überhaupt kein Bock, um ehrlich zu sein.“

