Picnic: Online-Lieferservice bringt deinen Einkauf im Lockdown nach Hause – und schreibt unglaubliche Zahlen

Picnic: Der Online-Lieferservice profitiert in der Corona-Pandemie enorm. (Symbolbild)

Der Online-Handel boomt. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie bestellen die Menschen zunehmend im Internet – selbst Lebensmittel.

Davon profitiert vor allem Picnic. Du glaubst nicht, welche Zahlen der Online-Lieferservice schreibt.

Picnic: Online-Lieferservice schreibt unglaubliche Zahlen im Lockdown

„Wir erleben aktuell einen starken Anstieg in der Nachfrage“, sagt Sprecherin Anna-Katharina Sobotta von Picnic auf Nachfrage von DER WESTEN.

Die Neuanmeldungen schossen seit dem Beginn der Corona-Pandemie nämlich gewaltig in die Höhe. „Die Nachfrage bei Picnic ist um 400 Prozent gestiegen“, berichtet Sobotta.

Dabei kaufen die Menschen in der Corona-Krise nicht nur vermehrt ein, sondern auch die Warenkörbe der Kunden hätten sich verändert. „Sie bestellen verstärkt Frischeprodukte wie Obst, Gemüse und Fleisch – verstärkt lokale Produkte“, so die Picnic-Sprecherin. Insgesamt bestellen Bestandskunden also „häufiger und mehr“.

Picnic: Immer mehr Kunden bestellen im Internet Lebensmittel. (Symbolbild) Foto: Alexandra Roth / Funke Foto Services

Das ist Picnic:

Online-Lieferdienst, der Lebensmittel nach Hause liefert

Kooperation mit Edeka

2015 in den Niederlanden gegründet

2018 Start in Deutschland, Neuss

Bisherige Deutschland-Standorte in NRW

Um die starken Nachfrage zu bewältigen, führe der Online-Lieferservice eine Warteliste für Neukunden. DER WESTEN meldete sich am 6. Januar bei Picnic an und stand daraufhin auf Platz 10.340 in der Warteliste. Drei Wochen später rückte das neuangelegte Kundenprofil um neun Plätze nach oben.

Picnic reagiert auf neue Situation

Weiter erklärt die Picnic-Sprecherin: „Wir haben bereits eine Reihe von zusätzlichen Maßnahmen ergriffen, um auf die stark gestiegene Nachfrage zu reagieren.“

Picnic stellt jede Woche dutzende neue Mitarbeiter ein. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

Pro Woche stellt Picnic nach eigenen Angaben 50 neue Mitarbeiter ein. Dabei macht Sobotta darauf aufmerksam: „Zusätzliche Kapazitäten bedeuten dann auch wieder mehr Neukunden und kürzere Wartezeiten.“

Und Picnic suche gerade neue Standorte. Demnach sollen „fast jeden Monat“ neue Städte hinzukommen. „Ebenso planen wir auch die Eröffnung eines dritten Picnic Logistik-Centers in NRW“, verrät Sobotta noch. Die zunehmende Ausbreitung bedeutet dann auch wieder hinzukommende Neukunden und „kürzere Wartezeiten“ für die Kunden.