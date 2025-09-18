Phantasialand mit großer Ankündigung – es geht um den „Wintertraum“

Black Mamba, F.L.Y., Taron und viele andere … im Phantasialand in Brühl (NRW) sorgen zahlreiche Fahrgeschäfte für den ultimativen Adrenalin-Kick. Und ab dem 15. November sorgen nicht nur die vielen Shows und Achterbahnen, sondern auch ein riesiges Lichtermeer für leuchtende Augen.

Denn bald beginnt im Phantasialand der bekannte und beliebte „Wintertraum“. Er wurde übrigens vom Parkscout Publikums Award 2024/2025 zum besten Event gekürt und sorgt nun mit einer Aktion bereits vorab für strahlende Gesichter!

„Wintertraum“ im Phantasialand: Sparangebot bis zum 29. September

Das Phantasialand in NRW ist für viele mindestens einmal im Jahr einen Besuch wert – und das nicht nur wegen der vielen Wasserachterbahnen, sondern auch wegen des winterlichen Spaßes. Immerhin sorgt der „Wintertraum“ für einen Extra-Kick. Während dieser Zeit erstrahlt der Park im festlichen Licht und erhält eine ganz eigene Magie.

Für Begeisterung sollen nicht nur zahlreiche Shows, sondern vor allem die zahlreichen Buden sorgen. Dort gibt es allerlei winterliche Schmankerl und warme Getränke. Und all das – eingekleidet in winterliche Dekoration.

++ Auch interessant: „Ich wurde vom Phantasialand hinausbegleitet“ – Besucher erhebt schwere Vorwürfe ++

Klingt nach einem teuren Spaß? Absolut nicht! Denn seit dem 16. September gibt es ein verlockendes Angebot, das zahlreiche Fans vorab zum Kauf eines der begehrten Tagestickets verführen soll. Bis zum 29. September sind die Tickets für die winterliche Stimmung im Park bereits ab 28 Euro erhältlich – zum Vergleich: Für ein kurzfristig gebuchtes Ticket für einen Erwachsenen muss man normalerweise bis zu 78 Euro zahlen. Besucher können also bis zu 60 Prozent sparen.

Bis zu 60 Prozent billiger: Tickets ab 28 Euro

Der „Wintertraum“ im Phantasialand läuft übrigens, wie es thematisch passend ist, vom 15. November 2025 bis zum 25. Januar 2026.

Wer die besten Vorteilspreise nutzen möchte, sollte sich allerdings frühzeitig sein Ticket sichern. Die Kontingente an günstigen Tickets sind nämlich für alle Tage begrenzt. Alle Eintrittskarten sind ausschließlich online unter shop.phantasialand.de erhältlich.

++ Thematisch passend: Neues Verbot im Phantasialand – Besucher irritiert +++

Vor allem von Dienstag bis Donnerstag können die Besucher sparen, denn dann kosten die Tickets nur 28 Euro. Am Montag und Freitag muss man laut der offiziellen Website 30 Euro zahlen, am Samstag 38 Euro und am Sonntag 35 Euro. Die einzige Ausnahme sind der 22. und 23. Dezember, an diesen beiden Tagen zahlt man jeweils 35 Euro statt 78 Euro.

Mehr News:

Wer also noch ein kleines Geschenk für Nikolaus sucht oder einfach mal günstig das Phantasialand besuchen möchte, sollte nun zuschlagen.