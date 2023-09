Phantasialand-Kracher: Freizeitpark lockt mit irrem Angebot – aber es gibt zwei Haken

Millionen Lichter und traumhafte Dekorationen – während des „Wintertraums“ verwandelt sich das Phantasialand in festliche Winterwelten voller Licht und Magie. Besucher können Fahrspaß im Dunkeln erleben – ein echtes Abenteuer. Obendrein verführen duftende Genüsse die Sinne. Doch der Spaß, der sich von Jahr zu Jahr immer größerer Beliebtheit erfreut, hat seinen Preis. Für den Kauf regulärer Ticket muss eine Familie schon tief in die Tasche greifen.

Doch jetzt lockt das Phantasialand mit einem irren Angebot. Wer es nutzen will, kann mehr als 50 Prozent sparen. Allerdings: Es gibt gleich zwei Haken bei der Sache! Die Fans von Taron, Rookburgh und „Maus au chocolat“ müssen sich also vorab ein paar Gedanken machen.

Phantasialand lässt Millionen Lichter funkeln

Vom 18. November 2023 bis einschließlich 28. Januar 2024 erleben Fans das Phantasialand beim Wintertraum von einer ganz anderen Seite. Ein Meer aus Millionen Lichtern funkelt im gesamten Park, zauberhafte Dekorationen verströmen festliche Stimmung und liebevoll geschmückte Winterwelten laden ein zum Staunen und Träumen. Besucher können in dieser faszinierenden Atmosphäre pures Winterfeeling erleben – und natürlich den bekannten Fahrspaß auf Achterbahnen & Co. Für das i-Tüpfelchen sorgen nicht nur fantastische Show-Erlebnisse, sondern punktuell wird sogar Schnee aufgeschüttet – so zum Beispiel am großen Kettenkarussell. Leuchtende Augen bei Groß und Klein sind garantiert.

Damit der Besuch im Phantasialand in Brühl nicht auch garantiert teuer wird, hat der Park jetzt eine Ticket-Aktion gestartet. Während Erwachsene je nach Termin üblicherweise 54 bis 61 Euro und Kinder 44 bis 51 Euro zahlen, kosten die rabattierten Tickets lediglich 22 Euro.

Phantasialand-Fans müssen sich schnell entscheiden

Doch wer in den Genuss der Aktionskarten kommen will, sollte beachten, dass es zwei Haken gibt. Der erste: Phantasialand-Fans müssen sich beeilen! Die rabattierten Tickets gibt es nur bis Dienstag, 3. Oktober – und auch nur solange der Vorrat reicht.

Der zweite Haken: Man muss sich schon bei der Buchung auf der Phantasialand-Webseite auf einen Besuchstag festlegen. Natürlich kann heute niemand wissen, ob es an dem Wunsch-Termin im November, Dezember oder Januar mild oder eiskalt ist – oder völlig verregnet. Schnäppchenjäger gehen also ein gewisses Risiko ein. Denn die Tickets – es gibt sie nur elektronisch – können nicht umgetauscht oder zurückgegeben werden. Und nicht zu vergessen: Eine Kult-Attraktion steht nicht zur Verfügung (>>> hier mehr dazu).

Doch wer sich darauf einlässt, kann vom 18. November bis einschließlich 28. Januar einen wunderbaren Wintertraum im Phantasialand erleben.