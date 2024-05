Phantasialand: Achterbahn-Hammer! Besucher machen große Augen

Das Phantasialand in Brühl ist bei Familien allgemein ein beliebtes Ausflugsziel. Jetzt bietet der Vergnügungspark Besuchern mit kleinen Kindern oder Babys einen besonderen Service an.

In Zukunft soll Eltern der Besuch im Phantasialand vereinfacht werden. Oft haben Familien mit kleinen Kindern das Problem, dass diese noch nicht die Fahrgeschäfte benutzen können oder dürfen. Einer der Elternteile muss also auf das Kind aufpassen, während das andere Elternteil auf der Attraktion ist. Wenn beide das Fahrgeschäft nutzen wollen, muss man sich also zweimal anstellen.

Phantasialand: Familien profitieren

Das ist nicht nur für die Eltern sehr frustrierend, sondern kostet außerdem viel Zeit. Oft sind die Warteschlangen im Phantasialand, besonders für die beliebten Attraktionen, sehr lang und es kann dauern, bis beide Eltern das Fahrgeschäft benutzen können. Um dieses Problem in Zukunft zu vermeiden, führt der Vergnügungspark von nun an einen neuen Service ein: den Baby-Switch.

Auf Facebook kündigt das Phantasialand an, dass Eltern nicht mehr zweimal anstehen müssen. Während einer der beiden auf der Attraktion ist, kann das andere Elternteil auf das Kind aufpassen. Danach wird einfach gewechselt und so können beide Eltern das Fahrgeschäft nutzen, ohne sich nochmal neu anzustellen.

In den Kommentaren reagieren Besucher begeistert, auf den neuen Service. Der Baby-Switch macht Eltern den Aufenthalt nicht nur angenehmer, sondern man spart sich auch immens viel Zeit. Jedoch kommt von einer Userin eine Frage auf, die von dem Phantasialand unbeantwortet bleibt.

Keine Reaktion auf Vorschlag

Die Userin schreibt auf Facebook: „Hallo Phantasialand, habt ihr auch den umgekehrten Switch?“ Gemeint ist, dass ein Erwachsener mit zwei Kindern diese getrennt auf das Fahrgeschäft begleiten kann. Während der Fahrt bleibt das andere Kind dann einfach bei einem Mitarbeiter. Danach wird wie bei dem Baby-Switch gewechselt. Diesmal jedoch nicht zwischen den Eltern, sondern den Kindern.

Das Phantasialand hat auf den Vorschlag noch nicht reagiert, aber dies würde Eltern mit mehreren Kindern den Aufenthalt im Vergnügungspark immens vereinfachen. Der Baby-Switch ist bereits eine große Verbesserung und macht den Ausflug noch familienfreundlicher. Ein umgekehrter Switch würde dies nur noch mehr verbessern.