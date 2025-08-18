Neues Verbot im Phantasialand – Besucher irritiert

Einen Besuch im Phantasialand möchten Freizeitpark-Fans in der Regel voll auskosten. Möglichst früh einchecken und dann so viele Adrenalin-Kicks wie möglich. Um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein, sind viele Besucher in der Vergangenheit mit Bollerwagen angereist.

Doch das ist jetzt nicht mehr erlaubt. Das Bollerwagen-Verbot im Phantasialand sorgt für Stirnrunzeln bei Besuchern.

Bollerwagen-Verbot im Phantasialand

Gerade mit Kindern, die nicht mehr in den Kinderwagen passen, war der Bollerwagen die ideale Alternative, um für eine gewisse Zeit Kraft zu tanken und nicht jeden Weg selbst bestreiten zu müssen. Doch auch für größere Gruppen ist der Bollerwagen praktisch, um sich für wechselndes Wetter auszustatten oder Proviant zu verstauen. Viele verstehen nicht, warum jetzt auf einmal ein Verbot hermuss. Schließlich waren die praktischen Gefährte doch lange erlaubt und immer gern genutzt.

Dem ein oder anderen Besucher waren die Transportmittel allerdings auch ein Dorn im Auge. Besonders auf engen Wegen störten sich einige an Bollerwagen, weil sie zu viel Platz wegnahmen. Insbesondere, wenn Rettungs- oder Fluchtwege dadurch beeinträchtigt waren. Genau so begründete das Phantasialand auch das neue Bollerwagen-Verbot.

Phantasialand erklärt Verbot

Dem Freizeitpark ist klar, dass Bollerwagen speziell für Familien nützlich sind. Aber: „Um allen Gästen ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu ermöglichen, ist die Mitnahme von Bollerwagen und ähnlichen Transportmitteln ins Phantasialand nicht gestattet“, erklärt der Freizeitpark und weiter: „Diese Fahrzeuge sind oft sperrig, schwer zu manövrieren und können insbesondere in belebten oder engen Bereichen die Bewegungsfreiheit einschränken und die Besucherströme behindern, was das Unfallrisiko erhöht.“

Als Alternative zur Aufbewahrung von Gegenständen gebe es Schließfächer in den Themenwelten Berlin und Mexiko. Weiterhin erlaubt sind Kinderwagen in „üblicher Bauform“, wenn sie tatsächlich mit Kindern genutzt werden. Dazu zählen:

Kombikinderwagen

(Reise-)Buggys

Modelle mit Babywanne

Fahrrad-Kinderwagen im „Kinderwagen-Modus“ ohne Deichsel

Grundsätzlich sollen Kinderwagen die folgenden Abmessungen nicht überschreiben:

90 Zentimeter Breite

1,2 Meter Höhe

1,2 Meter Länge

Außerdem sind Kinderwagen als Transportmittel nur dann erlaubt, wenn tatsächlich auch ein Kind mit in der Gruppe ist. Für alle anderen gilt: Rucksack auf und/oder Schließfächer nutzen.