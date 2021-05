Phantasialand macht es offiziell: Ab diesem Datum geht es wieder los

NRW. Bald öffnet das Phantasialand endlich wieder seine Pforten!

Die Inzidenzen in den Städten und Gemeinden von NRW sinken kontinuierlich. Immer mehr Lockerungen greifen und ermöglichen wieder mehr Freizeit-Spaß. Bald darfst du auch wieder dem Phantasialand einen Besuch abstatten.

Das Phantasialand öffnet wieder seine Pforten. Foto: Phantasialand

Phantasialand gibt Öffnungstermin bekannt

Das Phantasialand macht es offiziell: Schon am 10. Juni werden der Themenpark und das Erlebnishotel endlich wieder Besucher empfangen können!

Zur Wiedereröffnung des Themenparks werden die Attraktionen – sehr wahrscheinlich mit Einschränkungen – wieder geöffnet sein. Auch die Restaurants und Cafés dürfen Gäste begrüßen.

Phantasialand hat noch eine Neuigkeit zu verkünden

Als wären das nicht schon genug tolle Neuigkeiten, hat das Phantasialand sogar noch etwas zu verkünden: Das neue Themenhotel Charles Lindbergh wird ebenfalls öffnen. Es befindet sich in der neuen Themenwelt Rookburgh.

Das Phantasialand darf wieder öffnen. Foto: Florian Bertrams / Phantasialand

Doch was sind eigentlich die Voraussetzungen für einen Besuch im Phantasialand? Um den Freizeitpark besuchen zu können, musst du entweder ein offiziell anerkanntes negatives Testergebnis (höchstens 24 Stunden alt), einen Nachweis der vollständigen Impfung (mindestens 14 Tage alt) oder der Nachweis der Genesung durch ein positives PCR-Testergebnis einer Covid19-Erkrankung (maximal sechs Monate alt) vorweisen können.

Wichtige Infos auf einen Blick:

Öffnung des Phantasialand ab dem 10. Juni 2021

Öffnungszeiten werktags täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen von 9:00 bis 19:00 Uhr

Voraussetzungen für den Besuch: Getestet, geimpft oder genesen

Parkbesuch nur mit vorab gekauftem Online-Ticket für ein festes Datum

Wenn du einen dieser Nachweise erbringst, steht einem spaßigen Tag im Phantasialand aber wirklich gar nichts mehr im Wege!

+++Ruhrpark Bochum: Neues Geschäft eröffnet im Center – Kundin rastet völlig aus! „Werde verrückt“+++

+++Dortmund/Bochum: Wichtiges Autobahnkreuz wird gesperrt – hier gibt es alle Infos für Pendler!+++

Doch nicht nur das Phantasialand hat ein Datum für seine Wiedereröffnung bekanntgegeben: Auch das CineStar in Dortmund ist schon bald für alle Filme-Fans wieder geöffnet. Bei so vielen Öffnungen weiß man ja gar nicht, wo man als erstes hingehen soll! Das genaue Datum, wann du wieder in den Kino-Genuss kommen darfst, findest du in >>> diesem Artikel. (cf)