Phantasialand zieht die Reißleine – Besucher verzweifeln: „Ich weine“

Ganz bittere Pille für Phantasialand-Fans. Eine der beliebtesten Attraktionen des Freizeitparks in Brühl steht still.

Auf seiner Webseite teilt das Phantasialand kurz und knapp mit: „Aufgrund von Wartungsarbeiten ist Talocan vorübergehend geschlossen.“ Bei Kennern des Freizeitparks werden jetzt böse Erinnerungen wach.

Phantasialand-Attraktion Talocan geschlossen

„Ich weine“, klagt ein Fan auf der Facebook-Seite „Coaster Fans & News“, die als erste über den Ausfall von Talocan berichtet hat und weiter: „Wir fahren, wie jedes Jahr, im November ins Phantasialand, ja auch hauptsächlich um Talocan und Taron zu fahren. Wenn wir dieses Jahr wieder nicht Talocan fahren, finde ich das nicht mehr lustig.“

Denn erst im letzten Jahr war Talocan nach einem heftigen Zwischenfall (wir berichteten >>>) monatelang geschlossen.“Es tat letztes Jahr schon weh, die Baustelle da hinter der Absperrung zu sehen“, gibt der Phantasialand-Fan Einblick in sein Seelenleben. Bringt der diesjährige November-Besuch die nächste herbe Enttäuschung?

Rätsel um Talocan im Phantasialand

Welche Art von Wartungsarbeiten notwendig sind und wie lange Talocan dieses Mal geschlossen bleiben muss, ist bislang unklar. Eine entsprechende Anfrage von DER WESTEN ließ das Phantasialand unbeantwortet.

Weil die Wartungsarbeiten schon länger als eine Woche andauern, vermuten die Experten von „Coaster Fans & News„, dass womöglich ein Teil technisches Teil des Suspended Top Spins defekt sein könnte. Sollte das der Fall sein, müssen sich Besucher womöglich auf einen längeren Ausfall einstellen, weil die Lieferung von Ersatzteilen der speziellen Technik häufig längere Zeit in Anspruch nehme. Talocan-Fans sollten ihren Besuch ins Phantasialand deshalb lieber verschieben, wenn sie können.