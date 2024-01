Phantasialand: Streik-Chaos lässt Besucher verzweifeln – „Kann ja nichts dafür“

Steht NRW und anderen Bundesländern am Montag (8. Januar) wieder Streik-Chaos bevor? Das ist auch am Samstag (6. Januar) noch unklar. Die Lokführergewerkschaft GDL hatte bislang lediglich angekündigt, dass der „Weihnachts-Frieden“ zum Start der zweiten Januar-Woche enden wird. Ob sie dann bereits von ihrem Streik-Recht Gebrauch machen wird, bleibt abzuwarten (hier mehr dazu).

Doch klar ist: Bahnreisende würde der kurzfristige Streik schwer treffen. Nicht nur bei vielen Pendlern dürfte sich bereits die Sorge breit machen, am Montag nicht pünktlich auf der Arbeit zu erscheinen. Auch ein Phantasialand-Besucher teilt jetzt seine Sorge im Netz.

Phantasialand: Besucher am Rand der Verzweiflung

„Ich wollte mal fragen, wie das mit den Tickets ist, wenn die Bahn streikt, ich bin nämlich auf dem ÖPNV angewiesen und habe keinen Führerschein“, meldete sich dieser Tage ein Phantasialand-Fan in einer Facebookgruppe zu Wort. „Kann man die Tickets umbuchen, weil auf dem Ticket steht ja drauf, dass es von Stornierung und Umbuchung ausgeschlossen ist.“

Viele andere Besucher, die auf den funktionierenden Bahnverkehr angewiesen sind, dürften sich jetzt die gleiche Frage stellen. Und zugegeben: Wenn bei der Deutschen Bahn am Montag nichts gehen sollte, können sie ja schließlich „nichts dafür“, ist auch für den verzweifelten Besucher klar.

DAS sollten Besucher im Notfall tun

Schnell sollten sich unter seinem Beitrag im Netz auch andere Phantasialand-Fans zu Wort melden. „Umbuchungen sind in Ausnahmefällen möglich, wenn es begründet ist. Ich hatte den Fall, dass ich an einem gebuchten Termin im Nachhinein nicht konnte und umbuchen wollte“, berichtet so etwa ein Mann. „Einfach mit dem Gästeservice telefonisch Kontakt aufnehmen oder eine Mail schreiben.“

Dem pflichtet auch ein anderer bei: „Du kannst dich nur an den Gästeservice wenden und dein Problem schildern und hoffen, dass die Karte auf Kulanzbasis umgetauscht wird.“ Besucher sollten sich im Fall der Fälle allerdings darüber im Klaren sein, dass ein Umtausch in ein anderes Ticket automatisch bedeutet, für etwaig höhere Ticketpreise den Differenzbetrag draufzahlen zu müssen. Doch waschechten Fans dürfte es das wert sein, bevor man dem Phantasialand am Ende ganz fern bleiben muss.