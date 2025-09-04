Neues Highlight im Phantasialand – mit den Reaktionen konnte niemand rechnen

Phantasialand-Fans aufgepasst! Im beliebten Freizeitpark in Brühl gibt es ein neues Highlight, dass die Augen der Besucher ganz groß werden lässt. Doch die ersten Reaktionen überraschen – DAMIT hätte wohl niemand gerechnet.

Es gibt einen neuen Laden im Phantasialand! Bei „Phenie’s Shakes & Pancakes“ können Besucher – wie der Name schon sagt – leckere Shakes und Pancakes verputzen. Die süßen Leckereien sehen nicht nur sagenhaft aus, sondern versprechen außerdem ein magisches Geschmackserlebnis.

Phantasialand: Neues Highlight für Besucher

„Man sagt ja: ‚Der erste Eindruck zählt‘ – und bei Phenie’s Shakes & Pancakes beginnt der direkt beim Eintreten. Zack, du bist im Schlaraffenland, wo die leckersten Shakes und Pancakes nur auf dich warten!“, wirbt das Phantasialand mit dem neuen Highlight, das Kindheitsträume von Pancake-Türmen und süß verzierten Shakes wahr werden lässt. Der Freizeitpark verspricht: Die Leckereien sehen nicht nur Hammer-mäßig aus, sondern schmecken auch so!

Auch interessant: „Ich wurde vom Phantasialand hinausbegleitet“ – Besucher erhebt schwere Vorwürfe

Die ersten Reaktionen auf Facebook sprechen Bände: „Super-lecker“ oder „Es ist super-schön da“ kommentieren die Besucher unter den Beitrag. Doch es machen sich auch viele Gegenstimmen breit, die alle eine bestimmte Sache zu bemängeln haben: die Portionsgröße.

Wer jetzt denkt, dass den Gästen die Portionen in „Phenie’s Shakes & Pancakes“ zu klein sind, hat sich gewaltig geschnitten – das Gegenteil ist nämlich der Fall. „Bitte sorgt dafür, dass die Riesenportionen teilbar werden“, bittet eine Besucherin das Phantasialand. „Viel zu große Portionen, lieber kleinere zu niedrigeren Preisen“, pflichtet eine andere ihr bei. Einige Besucher berichten, dass ihnen nicht erlaubt worden sei, die riesigen Pancake-Türme miteinander zu teilen. „Meine Kids waren entsetzt über die Verschwendung.“

+++Neues Verbot im Phantasialand – Besucher irritiert+++

Besucher kritisieren neues Restaurant scharf

Das Phantasialand selbst äußert sich in den Kommentaren zu den Vorwürfen. „Wenn du den Pancake-Turm nicht aufgegessen bekommst, kannst du dir die Reste gerne einpacken lassen“, versichert der Freizeitpark. Die Besucher kontern: „Um sie dann den ganzen Tag durch den Park zu tragen und dann zu Hause durchgeweicht zu essen?“ oder „Ich will mir das nicht einpacken lassen, um es dann auf Winjas, Colorado und Co. durchschütteln zu lassen.“

Mehr Nachrichten:

Auch die Abläufe im Restaurant selbst werden stark bemängelt. Besucher berichten von zu langen Wartezeiten sowie unfreundlichem Personal. „Da Phenie’s Shakes & Pancakes ein neues Restaurant ist, arbeiten wir aktuell daran, unsere Abläufe und Prozesse zu optimieren“, beschwichtigt das Phantasialand. Welche Änderungen tatsächlich durchgesetzt werden und ob die Portionsgrößen bald etwas kleiner sind, bleibt abzuwarten.