Neue Attraktion im Phantasialand enthüllt! Park kündigt „Weltneuheit“ an

Lange mussten sich die Besucher gedulden, doch jetzt wurde es endlich verkündet: Im Phantasialand wird es bald eine brandneue Attraktion geben. Am Dienstag (2. September) enthüllte der Freizeitpark, was sich monatelang hinter Absperrwänden verbarg. Auch wurde der Name der Attraktion verraten: das „Residenz Theater“.

Worum es sich genau beim „Residenz Theater“ handelt, bleibt jedoch ein großes Geheimnis. Das Phantasialand spricht lediglich von einer „Weltneuheit“. In einer Stellungnahme baut der Freizeitpark noch mehr Spannung auf: „Freuen Sie sich auf diese Weltpremiere – ein immersives 4D-Erlebnis der nächsten Generation! Es erwartet Sie ein Abenteuer, das Sie in neue Film-Dimensionen eintauchen lässt.“

4D Kino „Pirates“ schließt nach 26 Jahren

Um Platz für die neue Attraktion zu schaffen, musste jedoch eine alte weichen. Dieses Mal traf es das 4D-Kino „Pirates“. Seit 1999 befand sich die Attraktion im Phantasialand, direkt gegenüber dem Showtheater Wintergarten und in der Nähe von „Maus-au-Chocolat“.

+++ Bagger graben in NRW-Baugebiet – plötzlich taucht ein merkwürdiges Objekt auf +++

Doch vor rund fünf Monaten gingen die Piraten auf ihren letzten Beutezug. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtete, dass die finalen Gäste der Attraktion ihre 3D-Brillen als Andenken mitnehmen durften. Auch waren bei der letzten Aufführung das Management des Freizeitparks und weitere hochrangige Mitarbeiter anwesend.

+++ Zoo in NRW in Trauer – Besucher-Liebling ist tot +++

Phantasialand enthüllt den Eingang des „Residenz Theater“

Seitdem mussten sich die Besucher gedulden, denn die neue Attraktion wurde hinter großen Absperrwänden verborgen. Monatelang brodelte die Gerüchteküche darüber, was sich dahinter verbergen könnte. Lange blieb unklar, ob die alte Attraktion lediglich renoviert oder durch eine komplett neue ersetzt wird. Jetzt wurde die Attraktion endlich enthüllt und die Besucher erhaschen einen ersten Blick auf das „Residenz Theater“. Auf den sozialen Medien wurden Bilder des neuen Theaters geteilt. Zu sehen ist der neu gestaltete Eingang, über dem prunkvoll der Name „Residenz Theater“ thront.

Display content from Facebook An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf den sozialen Medien wurde jedoch verwundert festgestellt, dass die Attraktion optisch an den Themenbereich „Rookburgh“ erinnert. Sie befindet sich allerdings nicht im geschlossenen Bereich von „Rookburgh“, sondern gehört zur Themenwelt „Berlin“. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ stellt jedoch fest, dass sich das Theater auch dort gut einfügt. Sowohl der Name der Attraktion als auch der klassische Eingangsbereich passen perfekt in diese Zeit.

Die Besucher des Phantasialand müssen sich weiterhin gedulden, bis sie herausfinden, was sich hinter der neuen Attraktion verbirgt. Ein offizieller Termin für die große Eröffnung des „Residenz Theaters“ wurde bisher nicht bekannt gegeben.