Phantasialand: Preis-Hammer! Aber Besucher müssen verdammt schnell sein

Ein Besuch im Phantasialand gehört für Adrenalin-Junkies zum jährlichen Programm einfach dazu. Der größte Freizeitpark in NRW übt auf Achterbahn-Fans und Show-Liebhaber seit Jahrzehnten eine magische Anziehungskraft aus.

Doch wer sich den Spaß mit der ganzen Familie gönnen will, braucht schon etwas mehr Geld in der Portokasse. Schließlich müssen Erwachsene für ein reguläres Ticket für das Phantasialand teilweise mehr als 60 Euro hinblättern. Und auch Eintrittskarten für Kinder kosten in der Spitze bis zu 51 Euro. Kein Wunder, dass viele auf Angebote schielen – besonders in den beliebten Ferienzeiten.

Phantasialand lockt mit Schnäppchen-Angebot

Bis zur letzten Sekunde warten und noch ein unschlagbares Last-Minute-Angebot schießen? Mit dieser Strategie hat man beim Phantasialand keinen Erfolg. Wer wirklich ein Schnäppchen machen will, muss beim Freizeitpark in Brühl umdenken. Frei nach dem Motto „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ gibt es im Phantasialand Frühbucher-Rabatte.

Und die gelten sogar in den beliebten Ferienzeiten. Wie der Freizeitpark am Sonntag (1. September) mitteilt, können Besucher sich zu diesem Zeitpunkt noch Oktober-Tickets zum Sparpreis von 36 Euro sichern – und das schließt auch noch Tage in den Herbstferien ein. „Aber schnell sein lohnt sich, denn das Angebot endet morgen“, erklärt das Phantasialand am Sonntag.

Umsonst ins Phantasialand? So geht’s!

Wer das Angebot verpasst, muss danach Richtung November schielen. Dort gibt es vor Beginn des beliebten Wintertraums noch Schnäppchen-Angebote unter 40 Euro.

Und dann gibt es da ja noch das unschlagbare Angebot für Geburtstagskinder. Wer am Tag seiner Geburt ins Phantasialand kommt, zahlt nichts. Allerdings liegt die Betonung nicht nur auf dem Wort Geburtstag, sondern auch auf Kinder. Denn den kostenlosen Eintritt gibt es nur bis einschließlich dem elften Geburtstag. Begleitpersonen zahlen selbstverständlich den regulären Preis.