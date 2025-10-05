Neue Attraktion im Phantasialand – es gibt sie nirgends sonst auf der Welt

Welcher ist wohl der beste Freizeitpark Deutschlands? Geschmackssache, will man meinen. Doch ganz offiziell wurde das Phantasialand beim „Parkscout Publikums Award“ für 2024/2025 zum besten Freizeitpark gewählt.

Und wenn man auf Platz eins steht, sollte man seine Besucher auch immer wieder mit neuen, besonderen Attraktionen überraschen. Genau das hat das Phantasialand in Brühl bei Köln jetzt getan. Denn DAS gibt es sonst nirgendwo auf der Welt!

Neue Attraktion im Phantasialand – einmalig auf der ganzen Welt

„Drei Helden. Eine Mission. Unendlich viel Spaß!“, heißt es zu der neuen Attraktion auf der Webseite des Phantasialands. Denn jetzt kommen „Die drei Mausketiere“ ins Residenz Theater. Das Kino-Abenteuer in 4D verspricht eine „turbulent-witzige Mission“ mit den drei Mäusen Lottie, Otto und Herbert. Am 1. Oktober um 13 Uhr konnten die ersten Besucher in das neue Abenteuer eintauchen. Auch ein Mitglied einer Freizeitpark-Fan-Gruppe auf Facebook war exklusiv dabei und zeigt den Followern erste Fotos. Doch die sind teilweise irritiert angesichts der versprochenen Weltneuheit und fragen sich, was denn nun neu daran sei.

++ Passend zum Thema: „Ich wurde vom Phantasialand hinausbegleitet“ – Besucher mit schweren Vorwürfen ++

Unter den Kommentaren erscheint auch einer vom Phantasialand – und der klärt direkt auf: „Es hat sich alles verändert, von der ersten soundtransparenten LED-Leinwand, die es so auf der Welt nur bei uns gibt, bis zu den neuen Premium-4D-Sitzen!“ Somit können sich die Besucher also auf die weltweit neueste 4D-Technik freuen!

Ein echtes Familien-Abenteuer

Und um das Familien-Abenteuer mit den drei Mäusen rund um den pfiffigen Schlaumeier Otto, die mutige Heldin Lottie und die treue Seele Herbert so richtig zu genießen, hat das Phantasialand noch ein paar wichtige Hinweise.

Noch mehr spannende News aus der Region:

Fotografieren und filmen sind natürlich verboten, genauso wie essen und trinken. Doch vor allem wichtig für die Sicherheit: Besucher dürfen während der 4D-Vorführung nicht aufstehen, da sich Gegenstände auf dem Boden befinden.

Welches neue Verbot die Besucher im Phantasialand jetzt besonders irritiert, liest du in diesem Artikel.