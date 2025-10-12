Phantasialand ganz vorne mit dabei – jeder Besucher merkt es, sobald er den Park betritt

Als Freizeitpark hat das Phantasialand so einiges an Konkurrenz im Lande: den Movie Park, den Heide-Park oder den Europa-Park. In einem Punkt überzeugt der Freizeitpark in NRW jedoch ohne jegliche Einschränkung.

Auch im Freizeitpark darf das Handy natürlich nicht fehlen – immerhin können die Schlangen vor den beliebtesten Attraktionen oft sehr lang werden. Allerdings erlebt man in vielen Freizeitparks immer wieder, dass man plötzlich überhaupt keinen Empfang mehr hat.

Phantasialand überzeugt in Sachen Handyempfang

Ein Problem, das im Phantasialand nicht so schnell passieren wird. Das Vergleichsportal „Verivox“ hat die beliebtesten Freizeitparks in Deutschland unter die Lupe genommen und den Handyempfang sowie das WLAN in den größten Freizeitparks untersucht. Dabei konnte vor allem das Phantasialand mit herausragenden Ergebnissen überzeugen.

Egal, welchen Anbieter die Besucher nutzen – sei es Telekom, Vodafone oder Telefonica/O2 –, im Phantasialand sind alle üblichen Standards verfügbar (bis zu 500 Mbit/s). Im Freizeitpark in NRW wird man also so schnell nicht erleben, dass man plötzlich nicht mehr erreichbar ist.

App erleichtert den Besuch im Freizeitpark

Auch was das WLAN angeht, überzeugt das Phantasialand. Besucher werden feststellen, dass fast im gesamten Freizeitpark WLAN verfügbar ist. Das Vergleichsportal „Verivox“ berichtet, dass dieses sowohl in den einzelnen Erlebniswelten als auch in allen Hotels des NRW-Freizeitparks verfügbar ist.

Das ist auch bitter nötig, denn um einen Ausflug in das Phantasialand besser planen zu können, ist die App des NRW-Freizeitparks sehr zu empfehlen. Mit dieser können Besucher die Karte des Parks einsehen und – um so wenig Zeit wie möglich zu verlieren – die Wartezeiten der Attraktionen überprüfen. So können die Gäste schnell zu Black Mamba, Talocan und Co. eilen, sobald kürzere Wartezeiten angezeigt werden.

Was Mobilfunknetz und WLAN angeht, überzeugt das Phantasialand auch im Vergleich zu anderen Freizeitparks. Auch im Movie Park bei Bottrop werden die Besucher nicht so schnell über fehlenden Handyempfang klagen – Telekom-Nutzer erleben dort jedoch vereinzelte Lücken im 5G-Netz. Dennoch wird im Movie Park ebenfalls im gesamten Freizeitpark WLAN angeboten.