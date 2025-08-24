Phantasialand-Besucherin geht das erste Mal ins „Mystery Castle“ – darüber kommt sie nicht hinweg

Das erste Mal im Phantasialand dürfte für manch einen Besucher wohl schon seit Kindertagen zurückliegen. Doch gerade bei Gästen, die nicht aus der Region stammen, kommt es immer wieder vor, dass sie den Freizeitpark bei Köln noch nie zuvor betreten haben.

Das Phantasialand hat jetzt auch mal wieder eine Besucherin gefunden, die zumindest eine Attraktion noch nie ausgetestet hat. Ob es für die junge Frau aus Lipperland in NRW auch das erste Mal im Brühler Park war, ist nicht bekannt. Ihr Fazit zu ihrer ersten Fahrt auf „Mystery Castle“ ist allerdings gewiss.

Phantasialand-Besucherin macht es zum ersten Mal

Schon im Vorfeld interviewte ein Mitarbeiter die junge Besucherin zu ihrem ersten Mal auf „Mystery Castle“. Dabei handelt es sich um einen 65 Meter hohen Bungee Drop Tower (vielen auch besser als Free-Fall-Tower bekannt), in dem es im freien Fall in dunkle Tiefen geht. Gemeinsam mit den Attraktionen River Quest, Taron und Raik zählt es zum gleichnamigen Themenbereich „Mystery“.

++ Neues Verbot im Phantasialand – Besucher fallen vom Glauben ab ++

Auch Isabella hatte all ihren Mut zusammengenommen, um dem Bungee Drop Tower im Phantasialand zum ersten Mal einen Besuch abzustatten. „Ich glaube, wenn ich gleich hineingehe, dann wird das schon so im Bauch so ein bisschen kitzelig werden“, war sich die NRW’lerin im Vorfeld sicher. Doch es gab kein Zurück mehr. Gemeinsam mit ihrer Freundin erklomm Isabella das „Mystery Castle“.

++ „Peinlich und ärgerlich“! Freizeitpark Efteling macht Ausgang dicht – unfassbar, warum! ++

Eines hat Besucherin kalt erwischt

Kurz danach hat der Park die junge Frau erneut zum Interview gebeten – und diese hielt mit ihrer ehrlichen Meinung nicht lange hinterm Berg: „Ich bin das ja zum ersten Mal gefahren, ich wusste nicht, dass es dunkel wird, am Anfang war ja noch Licht an und dann sind wir direkt hochgeschossen. Sehr aufregend auf jeden Fall.“

Doch würde Isabella die Attraktion trotzdem nochmal besuchen? „Mystery Castle sollte man auf jeden Fall nicht verpassen, weil es in Deutschland wirklich einzigartig ist“, wird sie deutlich. „Bei einem normalen Free-Fall-Tower fährst du halt langsam hoch und hier ist es wirklich, dass du so zack hochgeschossen wirst und dann bleibst du oben kurz stehen und dann fällst du auch direkt wieder runter und du weißt aber nie, wo du bist, weil es einfach dunkel ist.“ Immerhin können sich dank ihr auch andere ahnungslose Besucher jetzt im Vorfeld besser vorbereiten.