Phantasialand macht Mega-Ankündigung: „Erlebnis, das es so auf der Welt noch nicht gibt“ – Fans rasten aus

Phantasialand-Fans aufgepasst!

Der Freizeitpark hat jetzt eine Mega-Ankündigung gemacht: Ein „Erlebnis, das es so auf der Welt noch nicht gibt“. Und tatsächlich rasten die Fans bei der Neuigkeit aus.

Phantasialand mit Mega-Ankündigung – „Einzigartiges Erlebnis“

Darauf haben Fans lange gewartet. Und jetzt ist es soweit! „Der Puls von Rookburgh ist erwacht!“, das teilt das Phantasialand mit. Damit können Besucher ab sofort in die neue Themenwelt eintauchen.

Besonders die Achterbahn dürfte für Spaß sorgen. „Die neue Flying-Coaster hat eine komplett neue Technik. Die Fahrt fühlt sich tatsächlich so an, als würde der Gast durch die neue Themenwelt durchfliegen, weil alles miteinander verschmilzt“, sagte Phantasialand-Sprecherin Christina Herrmann gegenüber dem „Express“. Es sei „ein Erlebnis, das es so auf der Welt noch nicht gibt“, heißt es auf der Homepage von Phantasialand.

Die neue Phantasialand-Themenwelt „Rookburgh“ besteht aus der weltweit ersten Flying Launch Coaster „F.L.Y.”, dem neuen Hotel „Charles Lindbergh” mit dem Restaurant „Uhrwerk“ sowie „Emilie’s Chocoladen & Candy-Werkstatt“ und dem Sandwich-Shop „Zum Kohleschipper.“

Phantasialand-Fans rasten aus

Und so dürfte die Reaktion der Fans auf Facebook wenig überraschend sein. Am Donnerstagabend (21 Uhr) hatten bereits über Tausend Facebook-Nutzer mit einem Like oder Emoji auf die Mega-Ankündigung reagiert. Fast 900 Nutzer kommentierten den Beitrag und sie haben alle die gleiche Meinung:

„Es ist so weit! Ich habe Gänsehaut. Wir müssen dieses Jahr noch hin!“

„Da sind wir am 28.09. drin. Ob du willst oder nicht.“

„Ich glaube, wir müssen nochmal dahin, so schnell wie möglich.“

„Geil, wir kommen nächsten Samstag zu euch.“

„Huhu, endlich!“

Auf die Frage hin, welche Mindestgröße oder Mindestalter Besucher haben müssen, antwortete das Phantasialand: „Die Mindestgröße für Piloten liegt in Begleitung bei 1,30 Metern und 8 Jahren und ohne Begleitung müssen die Piloten eine Größe von 1,40 Metern und ein Alter von 10 Jahren haben.“

Sache hat kleinen Hacken

Die Sache hat allerdings einen kleinen Hacken: Die Themenwelt befinde sich derzeit im „Soft Opening“, wie das Phantasialand auf seiner Website schreibt. Dies bedeutet, dass es „zu kurzfristigen, temporären Schließungen der gesamten Themenwelt, einzelner Erlebnisse sowie zu eingeschränkten Flugzeiten von Fly kommen könne.“ Besucher würden vor Ort oder an der Attraktion Fly darüber informiert.

Außerdem macht das Phantasialand darauf aufmerksam, dass coronabedingt nur eine begrenzte Gästeanzahl die Themenwelt Rookburgh besuchen könne. Deshalb könne es am Zugang zu Wartezeiten kommen.

Ansonsten dürfte dem Erlebnis wohl nichts mehr im Wege stehen!